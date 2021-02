Mehdi Nafti sobre el estado del Tartiere: "Entrenamos en un campo complicado"

El entrenador del CD Lugo, Mehdi Nafti, no pondrá de excusa el estado del terreno de juego del Carlos Tartiere porque habitualmente se ejercitan en condiciones similares en el campo de O Ceao.

"El terreno de juego no nos condiciona mucho. Nosotros entrenamos todos los días en un campo complicado, así que no estaremos sorprendidos. Es verdad que ante el Mallorca y el Albacete no estaba bien y no sé si perjudica o no al rival, pero a nosotros no nos cambia mucho. Estamos acostumbrados a esa superficie", comentó en una rueda de prensa telemática.

El conjunto rojiblanco empató con el Oviedo (0-0) en el Anxo Carro el pasado 24 de noviembre y el técnico recordó aquel encuentro para advertir del potencial de su rival.

"El Oviedo nos puso contra las cuerdas en el Anxo Carro. Me sorprendió, me gustó mucho, tiene velocidad en el juego, jugadores que se asocian bien en campo contrario, con capacidad de desequilibrar al rival con pocos espacios y un delantero de referencia como Blanco (Leschuk)", explicó.

Nafti afirmó que el objetivo del Lugo es avanzar hacia la permanencia sin descentrarse con otras metas. "No queremos hacer ruido, tenemos un camino que seguir desde el inicio y no nos vamos a desviar. Lo más importante es que los chicos crean en lo que están haciendo. Enfrente tenemos un rival que no pinta nada en esa posición en la clasificación", afirmó sobre la situación del Oviedo, decimosexto a cuatro puntos del descenso.