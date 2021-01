Nafti, tras empatar en casa con el Spórting: "No podemos jugar a algo diferente"

Mehdi Nafti, entrenador del Lugo, afirmó que su equipo no puede "jugar a algo diferente" de lo que mostró en el segundo tiempo ante el Sporting de Gijón y que le dio para sumar un punto (0-0). "Cuando juegas en casa, no te conformas con un empate, obviamente, pero nosotros tenemos que tener muy claro a lo que jugamos. No podemos jugar a algo diferente. Una pérdida de balón en campo propio en Zaragoza y otra en Alcorcón nos costaron la derrota. En el primer tiempo ante el Sporting también las tuvimos. Eso no es nuestro fútbol", indicó.

En una rueda de prensa telemática, dijo que su fútbol es el que hicieron "en el segundo tiempo: eficaz, práctico, con velocidad y acabando las jugadas por fuera".

El Lugo no pudo pasar del empate sin goles en un partido de ritmo bajo que los asturianos disputaron con nueve bajas por Covid-19. "Hubo dos partes bastantes claras. En el primer tiempo nos faltó un poquito de todo, llegando tarde a la presión. El equipo estuvo más o menos ordenado, pero en cada balón largo sufrimos bastante. En el segundo, con la entrada de El Hacen, tuvimos más juego por dentro, llegamos más y estuvimos más cerca de llevarnos los tres puntos", apuntó.

Nafti indicó que la sustitución de Gerard Valentín al descanso fue por "decisión técnica" y se mostró esperanzado con que el esguince de tobillo de Juanpe Jiménez "no sea muy fuerte".

Gallego destaca seguridad del cubano Christian Sánchez y evita el tema covid

Por su parte, David Gallego, entrenador del Sporting de Gijón, destacó la seguridad del guardameta cubano Christian Joel Sánchez en el partido ante el Lugo (0-0) y sorteó las preguntas sobre el brote de covid que está pasando el equipo para centrarse "en lo deportivo". "Ha estado muy, muy seguro", indicó el técnico sobre el portero en una rueda de prensa telemática en la que calificó de "partidazo" el encuentro que hizo y también el del centrocampista Cristian Salvador.

El conjunto asturiano se llevó un punto en un encuentro que afrontó con nueve bajas por coronavirus.

"Fue un partido en que se han impuesto mucho más las defensas que los ataques", explicó Gallego, quien afirmó que su equipo no es que "renunciara a ganar", sino que no pudo conseguirlo.

El preparador del Sporting comentó que su equipo se mereció "este punto porque hizo un trabajo espectacular". Gallego no quiso "entrar" a valorar el brote de covid-19 que ha sufrido el Sporting, deseó una "pronta recuperación" a los contagiados y dijo que, una vez se recuperen, se tendrán que "ganar" un puesto como lo están haciendo los que jugaron en Lugo y que lo dieron "todo" por llevarse los tres puntos.