Nafti cree que lo primero es recuperar a los jugadores tras la salida de Juanfran

Mehdi Nafti, nuevo entrenador del CD Lugo, ha asegurado que su primera misión es "recuperar" anímicamente a los jugadores que han quedado afectados por el cese de su antecesor, Juanfran García, que salvó al equipo del descenso el curso pasado y fue destituido en la quinta jornada del curso actual en LaLiga SmartBank, en puestos de descenso.

"Primero hay que recuperar a los chicos anímicamente porque lo que ha pasado no es fácil para ellos, que tenían buen feeling (sensación) con el entrenador. Hay mimbres y los chicos nos darán muchas alegrías, estoy convencido", comentó en su presentación con el conjunto lucense.

El nuevo técnico rojiblanco admitió que en el entrenamiento del miércoles "los chicos no tenían la mejor cara posible y no están en las mejores condiciones para rendir al cien por cien", y precisó que les ha "dicho" que no ha llegado con "el papel de malo", en el sentido de "quitarle el puesto" a otro entrenador, sino a "ayudarles en un momento complicado".

A nivel futbolístico advirtió de que en la parcela defensiva el Lugo debe "cortar el grifo, porque ocho goles encajados en cinco jornadas es algo que huele mal", y por eso abogó por "recuperar la mentalidad a nivel de bloque".

Nafti defendió como futbolistas las camisetas de clubes como el Toulouse FC, Racing de Santander, Birmingham, Aris Salónica, Real Valladolid, Murcia y Cádiz y también jugó con su selección el Mundial de Alemania 2006 y ganó la Copa África en 2004, mientras que como entrenador ha pasado por los banquillos de Marbella FC, Mérida AD, CD Badajoz, y el ES Sahel de Túnez.

"La experiencia como jugador me sirve en el trabajo en el día a día, a la hora de tener empatía con los jugadores o mano dura. Intento ser como entrenador como fui de jugador, no entiendo el fútbol de otra forma", señaló. Nafti confesó que no es de los que cree "en los sistemas de juego, sino en la comprensión del futbolista en lo que se pide" en cada momento.

"Pero hay cosas innegociables: la intensidad, el bloque, ser solidario", dijo el exfutbolista, quien confesó que es una persona de "carácter", que "dice lo que piensa", aunque eso le ha ido "más en contra que a favor".

"Muero con mis ideas, soy sincero, intento ser fiel a mis ideas y poder mirarme en el espejo en las victorias y en las derrotas", aseguró.

Del Lugo afirmó que su "imagen" es la de un club "muy sano, muy limpio, que lleva muchos años en Segunda A cuando otros equipos grandes en España han tenido problemas y están en Segunda B y sufren por subir".

Preguntado por los numerosos cambios en el banquillo del equipo lucense en los últimos años y también por los ceses que ha sufrido él, dijo que "la estabilidad y el fútbol son palabras bastante opuestas hoy en día". "Es muy complicado tenerla. Hay mucha presión, obligaciones de ganar cada partido, los clubes se juegan mucho y pocos pueden presumir de estabilidad a larga plazo. Soy consciente de los riesgos de mi trabajo, pero no me planteo esa pregunta como tal, quiero hacer mi trabajo de la mejor forma posible", señaló.

Nafti comentó que afronta esta nueva etapa en su carrera "con mucha ilusión y ganas" de comerse "el mundo y demostrar" que su "salto a Segunda A está más que merecido".