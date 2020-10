Nafti: "Dedico el triunfo al anterior entrenador"

Entrenador nuevo, victoria segura. Mehdi Nafti hizo bueno ayer el viejo dicho con el agónico triunfo del Lugo en Castalia. El técnico franco-tunecino, en un gesto que le honra, quiso acordarse de Juanfran García y su equipo de trabajo: "Me gustaría dedicarle esta victoria al cuerpo técnico anterior. Sé perfectamente lo que es estar del otro lado. Es un triunfo para ellos".

Además, el entrenador otorgó especial valor a los tres puntos, conseguidos en medio de un ambiente enrarecido por el cambio en el banquillo y el positivo de un jugador del filial. "Ha sido una semana complicada, con muchas emociones y solo dos días y medio para trabajar. Hubo que meterles muchos conceptos en la cabeza, pero me encontré con un grupo espectacular. No fue todo perfecto, obviamente, pero siempre está bien empezar ganando y tener margen de mejora. La noción de bloque es innegociable", dijo Nafti.

El encuentro pudo decantarse hacia cualquier lado pero fue Iriome quien, finalmente, desequilibró la balanza a favor del cuadro rojiblanco: "Fue un partido igualado. En el primer tiempo no pasamos apuros, y el segundo lo empezamos con dos o tres situaciones claras de gol. Nos enfrentamos a un buen Castellón, acostumbrado a jugar junto y con movimientos automatizados. Pudimos gestionar mejor las transiciones y acabar mejor las jugadas, pero hoy -por este sábado- no se le puede pedir más a los chicos".

El preparador rojiblanco destacó la importancia de Manu Barreiro en su esquema: "Si tienes un jugador así en tu plantilla, no aprovecharlo sería un error por mi parte. Tiene capacidad para jugar de espaldas, al igual que Carrillo. En momentos puntuales nos dan mucho aire. Pudimos hacer más daño con Valentín y Puma, pero el esfuerzo es tremendo".

Otra noticia positiva fue la portería a cero, conseguida por primera vez en lo que va de campaña. "Puedes acabar sin encajar y que el rival goce de seis o siete ocasiones clarísimas, pero sí nos lo merecimos. Los chicos asimilaron todo lo que se trabajó durante la semana. También es verdad que tengo a mi disposición gente experta y mayor. La portería a cero es clave para empezar a crecer a partir de ahí", finalizó Nafti.

ÓSCAR CANO Entrenador del Castellón

"El Lugo es un equipo muy competitivo"

El técnico del Castellón, Óscar Cano, se deshizo en elogios hacia el Lugo tras la derrota sufrida por su escuadra: "Es un equipo muy competitivo. Tiene mucho potencial en ataque, experiencia y fútbol. Varios de sus jugadores no salieron en verano a otros clubes de mayor envergadura porque no pagaron traspaso. Tienen a Cristian Herrera, objeto de deseo de muchos equipos, Carrillo, Chris Ramos, Manu Barreiro, Gerard Valentín, José Luis... Es un muy buen conjunto. Les penalizó no estar acertados en la parte de atrás en los primeros partidos. Auguro que cambiará la dinámica. Este tipo de resultados hacen que el ánimo crezca y que el viento cambie. Le pondrá las cosas muy difíciles a cualquiera", apuntó.

El entrenador granadino opinó sobre el gol anulado a Marc Mateu: "Lo único que hicimos es ver en torno a 15 ó 20 veces repetida la acción. Sí es cierto que la toma no es muy próxima a la zona de conflicto, y desde lejos no parece que haya nada", lamentó el técnico local.