Nafti no contempla salidas de jugadores si no hay fichajes

Mehdi Nafti, entrenador del CD Lugo, reconoció que le "gustaría dar un paso más en la segunda vuelta" de la temporada después de haber acabado la primera con 28 puntos y, respecto al mercado, indicó que no contempla salidas de jugadores si no se producen fichajes.

"Siempre se puede mejorar. Me gustaría juntar más líneas, tener un bloque más sólido, hacer más daño al rival, robar balones más en campo contrario, generar más ocasiones de gol sin poner en peligro nuestro equilibrio defensivo o hacer más goles a balón parado, pero la base está", comentó en una rueda de prensa telemática.

El técnico se mostró "contento" con sus jugadores, aunque se mostró ambicioso y señaló que le "gustaría dar un paso más en la segunda vuelta empezando por el partido con el Tenerife".

Para ese partido, la plantilla se está "poniendo un poquito al día a nivel físico" ya que, explicó, Iriome González y Borja Domínguez ya han tenido minutos en un partido con el que acabó la preparación semanal, mientras que el panameño Puma Rodríguez, Luis Ruiz y Diego Alende, "que va un poquito por detrás, pero en buen camino", podrían estar para la cita de Tenerife.

Respecto al mercado, dijo que "ahora mismo" no contempla salidas y precisó que, salvo que algún jugador se lo pida y tenga un acuerdo con el club, no está dispuestos a deshacerse de ningún miembro del plantel porque este "no es muy amplio".

"Si después se puede fichar, ya se verá, pero ahora mismo no contemplo salidas", advirtió el entrenador franco-tunecino, quien reconoció que el "mercado es muy complicado" porque el Lugo tiene equipos con los que "no puede competir".

"El club está intentando hacer todo lo posible por reforzar la plantilla. Si tenemos alguna noticia de aquí a final de mes, bienvenido sea, pero yo vine al Lugo con la oportunidad de entrenar en Segunda A con mi plantilla y moriré con mi plantilla, así que eso no me preocupa", arguyó.

En su comparecencia también valoró la situación de Marcelo Djaló, de quien reveló que su poca participación en los últimos partidos está relacionada con motivos personales.

"Estamos intentando arreglarlo entre nosotros, en familia. Hay cosas íntimas, privadas, ha sido una decisión técnica que no participe en los partidos, pero él también ha tenido problemas personales que le han impedido estar a la altura y él lo ha reconocido que no estaba en condiciones de competir, y ahí lo dejo porque son cosas personales", comentó.