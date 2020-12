Nafti: "El club no me paga para ser un equipo vistoso sino para ser competitivo"

Tras dar por bueno el punto logrado en Miranda de Ebro, el técnico del Lugo, Mehdi Nafti, que valoró positivamente mantener la puerta a cero y que el equipo mostrara el espíritu competitivo que a él le gusta.

Al entrenador rojiblanco le encantaría poder proponer más ofensivamente, aunque entiende que las limitaciones del Lugo ahora mismo no permiten asumir más riesgos de los debidos. "No encajar un gol es uno de los objetivos dentro del partido. Y frente a un equipo joven y lleno de energía como el Mirandés, en un campo pesado y muy complicado, doy por bueno el punto"», explicó Nafti, contrariado por "el nuevo aviso de lesión de Gerard Valentín antes del partido", pero resaltó "el compromiso y el esfuerzo" de sus jugadores en Anduva.

"Tenemos que valorar lo que tenemos, el estado de forma de cada uno y las cualidades del rival. Me gustaría proponer más en campo contrario y llegar al área rival. Sabemos los que tenemos en este momento puntual y sería asumir un riesgo demasiado grande y tener más que perder que que ganar si asumimos ese riesgo", dijo.

"No solemos acabar los partidos con once jugadores, jugamos cada tres días y no tengo una plantilla de gente de 20 años. Lo que nos ha dado de comer es portería a cero, bloque y trabajo defensivo. No seremos un equipo vistoso. El club no me paga para ser vistoso sino para ser competitivo y lograr la permanencia. Y estamos en el camino", añadió.

Nafti quiere ser positivo y ver "la botella más que medio llena". "No vamos a hacer goleadas ni tener mucha posesión", explicó. "Defendimos en bloque y eso lo valoro mucho. Es una de las claves para conseguir los objetivos", concluyó.