Nafti: "Los 'Brad Pitt' han sido los jugadores"

Mehdi Nafti, entrenador del CD Lugo, evitó referirse a la polémica actuación arbitral de Vicandi Garrido en el partido ante el Albacete (1-0) y rescató la "fe y la entrega" de un "superequipo", el suyo, que se acostó en posiciones de promoción de ascenso.

El Lugo se quedó con diez jugadores antes del descanso por una roja directa a Campabadal por un supuesto pisotón a un rival, dejó en amarilla un codazo a Gorosito a Manu Barreiro y no pitó un penalti a favor del Albacete en un derribo de Alende a Álvaro Jiménez.

"Tendría tantas cosas que decir que me voy a callar", dijo el técnico, sabedor de que criticar la labor arbitral podría costarle una sanción.

De su equipo explicó que estuvo "más disciplinado con diez que con once", si bien precisó que "siempre es más fácil defender bien que atacar bien" y eso les "ha beneficiado".

"Estuvimos condicionados durante muchos minutos y el esfuerzo, la fe, la entrega y el corazón de los chicos nos han dado tres puntos. Hoy los Brad Pitt, los héroes, son los jugadores, yo no estoy en el campo. Los que ganan los partidos son ellos. Han demostrado que son un súper equipo", advirtió Nafti.

"Respecto a dormir en promoción de ascenso, indicó que es algo que les "enorgullece un rato" y les "permite soñar una noche".

"Pero la temporada es muy larga y tendremos momentos de sufrimiento. Con la mentalidad de hoy, perderemos partidos pero con esta actitud siempre estaré orgulloso de los chicos", se felicitó.

Aritz López Garai. Entrenador del Albacete

"Cuando lo tienes a favor no haces lo que tienes que hacer y encima pierdes"

Aritz López Garai, entrenador del Albacete, se mostró enfadado con su equipo por la derrota (1-0) en el campo del Lugo pese a haber jugado 50 minutos con uno más por la expulsión de Campabadal y criticó la falta de "pasión" de sus futbolistas.

"Siento incredulidad. Es incomprensible. Al fútbol se juega muchas veces por jugar, no con esa pasión, compromiso y ganas de ganar que se requiere. Cuando tienes todo a favor para hacer las cosas como tocan, no haces nada como tienes que hacer y no solo no puntúas sino que encima pierdes", explicó en una rueda de prensa telemática.

El técnico reconoció que se va "muy preocupado" de Lugo porque "sin ganas y sin pasión no se puede jugar al fútbol".

"El Lugo se queda con diez, tienes que llevar el peso, lo llevas pero sin ritmo ni claridad, no quieres defender y no atacas como toca. La pasión es algo que se tiene o no se tiene", indicó.

Sobre la polémica del partido, dijo que, sin haber visto las dos jugadas conflictivas, pero por lo que le dijeron, hubo penalti en la primera parte sobre Álvaro Jiménez que no fue pitado (el colegiado señaló falta en ataque) y la expulsión de Campabadal no era.