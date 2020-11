"Ahora mismo soy Brad Pitt, pero si pierdo volveré a ser calvito"

El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, aseguró que ahora que está invicto con cuatro victorias y un empate es como el actor Brad Pitt, ya que recibe numerosos elogios, pero advirtió de que, si pierde un par de partidos, volverá a ser "calvito y feo".

"Ahora mismo soy Brad Pitt, pero perdiendo dos o tres partidos volveré a ser calvito, morenito y feo. Es la realidad", comentó en una rueda de prensa telemática.

El técnico se presenta en el campo del líder de LaLiga SmartBank sin haber perdido en su etapa en el Lugo, del que se hizo cargo tras la destitución de Juanfran García en la quinta jornada.

"No sé si hay un mejor momento para visitar al líder, pero el equipo está bien, creciendo, mejorando", sostuvo.

Del Espanyol dijo que es "de lo mejor de la categoría" y el partido supone un examen para calibrar el nivel de sus jugadores.

"Está bien que se midan a un equipo top para saber dónde están. Nosotros no vamos a ponernos en la piel de un equipo pequeño que visita a un grande, no me gusta ir de víctima. Estoy convencido de que si los jugadores hacen lo que han hecho hasta ahora, al Espanyol le costará ganarnos", indicó.

Nafti dijo que los datos (un gol encajado en diez partidos) demuestran que "es muy difícil hacerle gol al Espanyol" y ahí su equipo tendrá otro "reto bonito", más aun con las bajas de sus extremos.

"Al perder a casi todos nuestros extremos, eso nos condiciona más. Tendremos que comernos un poco la cabeza para poner un once muy competitivo", precisó.

El técnico franco-tunecino señaló que el centrocampista Iriome González "estaba en condiciones de viajar" a Barcelona pero ha preferido que se quede en Lugo para "estar al cien por cien las próximas semanas", al igual que el lateral izquierdo Luis Ruiz.