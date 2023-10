Nacho Quintana: "Necesitábamos acoplar las piezas"

El extremo izquierdo del CD Lugo, Nacho Quintana, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el equipo "necesita acoplar las piezas del puzle" en referencia a la importante victoria lograda el pasado fin de semana en el campo del Osasuna B. Triunfo que, por cierto, abrió el futbolista con un gol en el inicio del partido. "Estoy contento por marcar el gol y espero que lleguen más", añadió.

Precisamente, sobre ese duelo Quintana apuntó que "en líneas generales, ha sido nuestro mejor partido de la temporada porque se vio reflejado nuestro crecimiento" y apuntó que el triunfo significó "una enorme alegría para el grupo y nos da confianza para lo que viene".

Preguntado por el Logroñés, rival que visita este domingo el Ángel Carro a partir de las 18.00 horas, el delantero apuntó que será un "rival complicado, como todos, porque en esta categoría no hay partido fácil y se vio el otro día en Tajonar".

Para Quintana, una de las claves para ser competitivo en esta Primera RFEF es ser "sólido atrás y materializar las ocasiones, solo así tendremos opciones de alcanzar la victoria".

Por último, el extremo comentó que, a nivel individual, "hago lo que me pide el míster en la posición que me toca. Me siento bien, estoy yendo de menos a más, como el equipo. Siento que crecemos juntos".