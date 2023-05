El Lugo apostará por músculo joven para la próxima temporada

Jóvenes que llaman a la puerta para reforzar a un equipo, el Lugo, que se quedará en los huesos tras el descenso a Primera RFEF. El grueso de su plantilla no seguirá en la ciudad amurallada la próxima campaña y parte de la musculatura que precisará para intentar el asalto a las plazas punteras de la categoría de bronce del fútbol español vendrá de futbolistas que el club rojiblanco tiene en la base.

La entidad que preside Tino Saqués comienza ya a perder futbolistas de su primer equipo. La desbandada que acompaña a la bajada de Segunda División a la Primera RFEF ya comenzó en el club rojiblanco y los jugadores que finalizan contrato buscan nuevos equipos con los que jugar en el fútbol profesional.

Así, Sebas Moyano encontrará acomodo en el Real Oviedo, que le dará un contrato multianual a uno de los pocos futbolistas que se salvan de la quema de una temporada más que aciaga.

Otro de los pocos destacados en la 2022-2023, el meta Óscar Whalley, hará buena su condición de hispano-mexicano (su madre es oriunda del país centroamericano) para firmar varias temporadas con el Chivas de Guadalajara, un club histórico del Nuevo Continente y que será el nuevo hogar del arquero aragonés.

Otro futbolista que ya baraja opciones en categorías profesionales es Alberto Rodríguez, al que el Tenerife ya le ha hecho saber su interés porque forme parte de su plantilla.

Josep Señé, con una oferta del Albacete de Rubén Albés será otro que no siga en Lugo. Al igual que Ángel Cuéllar, que podría recalar en el Getafe, club con el que tenía un acuerdo para ingresar en su nómina de futbolistas.

Además, el portero costarricense Patrick Sequeira no desea continuar en el conjunto lucense pese a tener contrato en vigor, como publican varios medios de su país. El propio meta ya declaró su intención de salir anteriormente.

Ante esta desbandada, el Lugo comenzará a confeccionar su plantel con jugadores de casa. Precisará de seis fichas sub-23 por la normativa de la RFEF, por lo que mirará al Polvorín. Uno de ellos será Leandro Antonetti, que ya hizo saber que quiere seguir en el Ángel Carro. "Estoy más que dispuesto para ayudar al equipo en lo que haga falta y para lo que el Lugo necesite. Estoy abierto a cualquier posibilidad en la que pueda ayudar, de lo que sea. Estaré a disposición de este club que me lo ha dado todo desde hace cuatro años", dijo el joven internacional con Puerto Rico.

Otro de los que formará parte de la primera plantilla será Andrés Castrín, de 19 años, que se ha hecho con un puesto de titular en la defensa rojiblanca.

Idrissa Thiam, internacional mauritano de 22 años, también podría ser otro de los puntales del equipo que busque el ascenso a Segunda División la próxima campaña. El jugador africano ha pasado a ser un futbolista importante para Íñigo Vélez en las últimas jornadas. Otros como Fidalgo o Xabi Domínguez podrían probar su valía en la pretemporada.

No está clara la continuidad de jugadores como Jesús, Dani Vidal, Álex Ramos o Ces Cotos, todos con partidos con el primer equipo en Segunda, pero que no tendrán la condición de sub-23 la próxima campaña. Tampoco la de Julen, una de las perlas de la cantera rojiblanca pero que cuenta con 24 años y que no acabó la temporada con Roberto Trashorras como titular. Sí lo hizo Brais Vázquez, de 22 años, y que podría tener su oportunidad el próximo verano.

Etxeberria no seguirá en el Mirandés

El Mirandés ha confirmado que la temporada que viene el técnico Joseba Etxeberria no continuará al frente del banquillo después de que haya rechazado la oferta de renovación que el Consejo de Administración del Mirandés le ofreciese para continuar. El técnico vasco está en el punto de mira del último rival del Lugo en Segunda División, el Burgos, con el que jugará este sábado a las 16.15 horas en El Plantío.



Asier Garitano por Ramis

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, dio a entender que su sustituto en el banquillo insular podría ser Asier Garitano, aunque todavía no es oficial. "Si es Asier (Garitano), tiene la suficiente experiencia como para no darle consejos", dijo Ramis, todavía técnico chicharrero.