El capitán del Río Breogán Dzanan Musa volvió a pasar este jueves por quirófano para una breve intervención de revisión postquirúrgica. Los otorrinolaringólogos del Hula retiraron un tornillo de los que ayudan a fijar la placa que le fue colocada hace justo una semana a consecuencia del traumatismo de laringe que sufrió durante un partido y que se había aflojado ligeramente.

El equipo médico comprobó que la placa sigue bien colocada sin ese elemento y que se está integrando correctamente por lo que previsiblemente recibirá el alta hospitalaria en los próximos días. Aunque no ocurre siempre no resulta extraño que un paciente al que se opera de laringe tenga que ser revisado para algún ajuste. El jugador evoluciona bien y esa revisión no tendría por qué retrasar su recuperación completa.

El jugador bosnio se lesionó el pasado jueves durante el partido contra el Baxi Manresa, al recibir un fuerte golpe en el cuello en una jugada en el segundo cuarto. Pese a ello, y gracias a la recolocación que le hizo el médico del club en el descanso, Musa siguió jugando el encuentro. Al final, como tenía dificultades para hablar, se decidió llevarlo a una revisión en el Hula, donde finalmente fue operado de una fractura en el cartílago tiroides de la laringe.