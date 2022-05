Dzanan Musa vuelve para despedirse del Pazo

El Río Breogán juega este sábado ante el Unicaja el último partido de una temporada de ensueño. El Pazo podrá despedirse de un equipo que disputó la Copa del Rey y logró la permanencia con solvencia en un curso en el que regresaba a la máxima categoría.

La temporada fue para enmarcar y buena parte de la culpa de ello la tuvo Dzanan Musa, estrella indiscutible del conjunto lucense y candidato a llevarse el MVP de la Liga Endesa. El bosnio no juega desde que sufrió una lesión de tráquea ante el Baxi Manresa el 14 de abril, pero todo apunta a que este sábado volverá para despedirse del Pazo.

Está de volta. O Río Breogán xoga o último partido o sábado ás 18:00h. no Fogar do Breogán e... non será un partido calquera

E ollo porque non rematará no partido do sábado esta fermosa historia. O equipo quere despedirse da afección o DOMINGO, desde as 12:30h, no corazón da cidade de Lugo, na Praza Sta.María.

Queremos verte alí. O último baile da tempada coa afección!! E algunha que outra sorpresa!