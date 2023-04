Musa: "Ver a la gente de Lugo de nuevo es maravilloso; estoy impaciente"

Dzanan Musa atendió, con su amabilidad habitual, a este diario nada más finalizar el entrenamiento con el Real Madrid y dejó claro que para él esta no es una semana cualquiera. Es una estrella que brilla en el subcampeón de Europa, acostumbrada a los grandes escenarios pero al que le ilusiona volver a Lugo, al Pazo, donde, repite, "está mi corazón". Incluso no oculta que para él el recibimiento del público será un momento especialmente emotivo. Otra cosa será el partido. Ahí advierte que intentará jugar "lo mejor que pueda".

¿Qué siente ante el partido del sábado en Lugo con su retorno al Pazo? ¿Es muy especial?

Es la primera vez que vuelvo a Lugo, donde viví una gran experiencia y esto es muy bonito para mí. Tengo mucha ilusión de volver y poder jugar de nuevo en el Pazo y hacerlo lo mejor que pueda, disfrutando del baloncesto.

¿Cómo espera que sea el recibimiento del público?

Va a ser emocionante para mí seguramente. Pasé ahí un año que fue muy bueno para mí y donde disfruté mucho. Es algo fantástico para mí porque me encanta ir a Lugo, y Lugo está siempre en mi corazón, como ya dije en otras entrevistas. Ver a la gente de nuevo es maravilloso, estoy impaciente por verla.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos como jugador de Breogán? ¿Hay algo que echa de menos?

Todos los recuerdos son buenos. Cuando jugué la Copa del Rey, ese es uno de mis mejores recuerdos, había un montón de gente y muchos lucenses fueron a apoyarnos. Y el mejor momento fue cuando gané el premio MVP (Most Valuable Player, el Jugador Más Valioso) y tenía a toda la ciudad delante mía, que intentaba saludarme y felicitarme. Me siento como parte de la gente de Lugo, que es como de la familia. Así que Lugo es una ciudad muy especial para mí. Estar en Lugo fue uno de los periodos más importantes de mi vida, siempre recuerdo esta ciudad de la mejor manera posible y estoy muy agradecido a todos los lucenses que me dieron todo el apoyo y su amor. Fui a jugar al Breogán y, gracias a ello, ahora estoy en el Real Madrid. Echo de menos el pulpo, es algo que necesito (risas) aunque en Madrid también he encontrado ya dos o tres sitios en los que me encanta degustar el pulpo. Así que también disfruto un poco de Galicia en Madrid. Pero ahora que vuelvo, no voy a perder la ocasión de probarlo de nuevo en Lugo

¿Qué le parece la temporada que está realizando el Río Breogán, noveno clasificado con doce triunfos y trece derrotas?

El Breogán está jugando muy bien esta temporada, está jugando de forma increíble. Me sorprendió porque ahora está luchando por los play off. Sin duda, el entrenador está haciendo un gran trabajo. Todos los chicos del equipo se están dando cuenta del tipo de ciudad que es Lugo y que tienen que luchar por la ciudad. Estoy muy orgulloso de que el Breogán tenga estos buenos resultados.

¿Cree que el encuentro del Pazo, el próximo sábado a las 19.00 horas, va a ser muy difícil para el Real Madrid?

Nuestro adversario es muy duro y tendremos que hacer lo que podamos. Sí, va a ser duro, pero el Real Madrid está en una posición fantástica ahora en la ACB y venimos para ganar el partido. Pero, por supuesto, no va a ser fácil. Como dije antes, el Breogán está haciendo un juego muy bueno. Sé lo que es jugar en el Pazo. Cuando eres del equipo contrario, es difícil ganar con ese ambiente. Así que tendremos que ir preparados para jugar lo mejor que podamos para poder ganar.