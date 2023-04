Musa sufrió por primera vez en contra el 'efecto Pazo'

El Pazo dos Deportes de Lugo se rindió a Dzanan Musa, pero fueron el bosnio y el Real Madrid los que acabaron rendidos al Río Breogán (96-72) y a la afición lucense, que celebraron una fiesta a costa de su rival.

El homenaje al jugador que encumbró el Breogán la temporada pasada como MVP de la Liga Endesa acabó cuando empezó el partido. A partir de entonces, el público llevó a su equipo en volandas hacia una exhibición ante el Real Madrid.

La afición del Pazo recibió a Musa en pie, como le había despedido a la conclusión de la temporada pasada. El jugador que recuperó su carrera en Lugo en el curso 2021/22 estaba de vuelta.

Dont know where to start, thank you for everything that you gave me, all the love, all the support and much more!!!

Love you guys ♥️ https://t.co/sbGxCpHWaL