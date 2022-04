Dzanan Musa ha recibido el alta tras pasar una semana en el Hula tras su intervención en la tráquea por el golpe que sufrió ante el Baxi Manresa.

I’m back! Elhamdulillah!!! I want to thank all the doctors and people in the “Hospital Lucus Augusti” they did amazing work!!! #ForzaBreo pic.twitter.com/xfaefNSUo9