Dzanan Musa no se quiere mover del Río Breogán. Esto se desprende de las palabras del director de Beobasket, la agencia que representa al jugador bosnio, en España Moisés Cohen en declaraciones a este periódico, en las que desveló que el jugador ni siquiera ha querido oír las ofertas de otros clubes. En los últimos días se habló del interés del Olimpia de Milán y anteriormente del Baskonia.

El representante ratificó las declaraciones efectuadas por el presidente de la agencia, Misko Raznatovic, en la cadena de televisión serbia N1, en la que aseguró que las ofertas recibidas por el jugador "no se consideran seriamente porque no hay una gran necesidad o prisa por contratos más lucrativos que el actual" y añadió que "ahora juega el mejor baloncesto de su vida, no se le quita la sonrisa de la cara y no soy de los que piensan que se deba detener". "Se necesita un gran milagro para que él cambie de entorno durante esta temporada", añadió.

Moisés Cohen insistió en la misma idea: "Nunca se puede asegurar nada pero tendría que venir una oferta monstruosa, de esas que no puedes rechazar. La idea es que el jugador siga en Lugo hasta el final de temporada".

El agente en España del breoganista, que tiene cláusula de salida hasta el 31 de enero, desveló que ya habían recibido dos ofertas de equipos de la Euroliga y también se interesaron clubes de la ACB, "pero Dzanan no ha querido ni oír las condiciones de las ofertas", aseguró.

Cohen hizo también mención a que Dzanan Musa se encuentra muy cómodo en Lugo. "Es que se le ve muy feliz y creo que no descubro nada porque lo transmite a la afición. Está con muchas ganas y con mucha confianza y esto es lo que entraba en el plan previsto", dijo. El agente explicó que nunca dudaron de que el alero bosnio iba a ser protagonista en la Liga Endesa: "Eso lo teníamos muy claro, sabíamos que iba a triunfar; solo necesitaba un equipo en el que pudiera jugar, que estuviera arropado por un buen técnico y buenos compañeros. Teníamos la duda de si se iba a adaptar a una ciudad pequeña y a su entorno pero ha encajado perfectamente y está inmensamente contento".

En el Río Breogán hay otros jugadores representados por Beobasket, como son los casos de Trae Bell-Haynes, Rasid Mahalbasic, Marko Lukovic, Jordan Sakho y ahora también a Nikola Jankovic. "Todos nuestros jugadores están cumpliendo una muy buena temporada. Sakho, por ejemplo, está yendo a más y cada vez toma mejores decisiones. Estamos muy contentos con el rendimiento de todos nuestros jugadores".

Llegó jankovic. Jankovic sustituye a Kevin Larsen, que solicitó la rescisión de su contrato para incorporarse al Estudiantes. El ala-pívot realizó este miércoles, después de realizar el reconocimiento médico, su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros. Si no hay novedades con respecto a la situación sanitaria, el debut del nuevo jugador breoganista se producirá el lunes 3 de enero de 2022 en la cancha del Obradoiro.

Moisés Cohen entiende que con la llegada del serbio, "la plantilla del Río Breogán da un indudable salto de calidad". "Con todos mis respetos a Larsen, Jankovic ha jugado en equipos importantes en Europa y va a dar una rotación importante al equipo. Ahora los técnicos del Breogán estarán menos preocupados por las lesiones porque ahora disponen de una rotación de calidad", finalizó.