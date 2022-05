Musa gana el trofeo Estrella Galicia a mejor jugador de la temporada en el Breogán

El alero bosnio Dzanan Musa, MVP de la Liga Endesa, conquistó otro premio por su gran temporada con el Río Breogán en su debut en la ACB, el trofeo Estrella Galicia como mejor jugador del curso.

Musa acumuló a lo largo de su brillante año en Lugo cuatro trofeos como el mejor jugador del mes y ahora se ha llevado el de la temporada.

Con 23,1 puntos, 5,1 rebotes, 6,5 faltas recibidas, 3,1 asistencias y 23 de valoración por partido, el alero fue el más destacado del Breogán y de la Liga Endesa.

Un ano espectacular do Breo no que Dzanan Musa acadou, e non podía ser doutra forma, o premio ao Xogador Estrella Galicia da Tempada 2021-2022.

Noraboa Dzanan! Noraboa equipo! Forza Breo!

Grazas a Estrella Galicia por acompañarnos un ano máis!