Dzanan Musa recibió el alta el 22 de abril tras ser intervenido de la fractura de tráquea que sufrió una semana antes en el partido del Río Breogán ante el Baxi Manresa. Este miércoles, apenas once días después, el jugador bosnio ya entrena en el Pazo.

El alero, que es uno de los favoritos para ser elegido MVP de la Liga Endesa, compartió un vídeo en el que se le ve entrenando en solitario junto a Rubén Portes, preparador físico del Breogán. A Musa se le ve en forma en una sesión en la que hizo tiro y penetraciones a canasta.

Step by step!! Work with my brother @RubenPortes1 pic.twitter.com/xyNBXRhTzN