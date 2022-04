Musa continúa ingresado y evoluciona favorablemente

El médico del Río Breogán, Luis Coira, confirmó que Dzanan Musa evoluciona favorablemente tras ser intervenido de urgencia por una fractura en la tráquea. "Xa logo poderá comer polbo", aseguró el doctor en declaraciones a la Cadena Ser.

El jugador bosnio continúa ingresado en el Hula pero "vai moito mellor do que se agardaba nun principio", apuntó Coira.

El médico declaró el pasado sábado que la previsión es que Musa esté en el hospital "unos diez días, pero dependerá de su evolución, que es muy buena".

¿Volver a jugar esta temporada? Según Coira "no es una prioridad, solo podría hacerlo si no se ve riesgo, pero no vamos a forzar nada a estas alturas", asegura con cautela.

UN GOLPE QUE PUDO SER LETAL. El golpe que sufrió en el encuentro contra el Baxi Manresa el pasado jueves pudo ser letal. "Tuvo mucha suerte porque la membrana que recubre la laringe, el pericondrio, se mantuvo intacto. Normalmente con una fractura se rompe y entran fluidos en la vía aérea que ahogan a la persona afectada. Él se rompió el cartílago tiroideo de la laringe, pero un segundo golpe hubiera roto el pericondrio. Afortunadamente no ocurrió", celebra Coira.

El golpe fatal se produjo en el segundo cuarto, pero Musa tiró de pundonor para acabar el partido siendo, además, protagonista en los minutos finales. Lo hizo porque, según explica Coira, "no tenía dificultades respiratorias" tras una primera observación en el descanso. Sí perdió la voz temporalmente, antes de que se le recolocara la nuez entre el segundo y el tercer cuarto. "No le salía bien la voz y tenía la nuez movida, al tocarle un poco sin fuerza se le recolocó, recuperó la voz, pegó un grito de alegría, nos dio las gracias y se largó", recuerda Coira.

Tras el partido sí sintió alguna molestia —la nuez se desplazó de nuevo porque una parte del cartílago tiroideo "cabalgaba" sobre la otra— y por ello fue trasladado al servicio de Urgencias del Hula, donde se sorprendieron de que el jugador pudiera respirar con normalidad. Allí le realizaron una tomografía computarizada (TAC) que reveló una fisura del cartílago tiroideo de la laringe. Ahí se tomó la decisión de pasar por el quirófano.

De la operación se encargaron el doctor Rossi —que estaba presente en el partido—, el doctor Rubio y la doctora Franco.