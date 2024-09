El Muralla Rugby Lugo gana adeptos y mantiene su éxito deportivo

El rugby es uno de esos deportes minoritarios que ha hecho de la nobleza su bandera. Su ética por el juego limpio, su respeto inquebrantable hacia los rivales y la figura del árbitro, y su compromiso con el desarrollo tanto físico como personal de quienes lo practican, son valores fundamentales que el Muralla Rugby Club ha hecho suyos desde su fundación en 1986, hace ya 38 años.

Solo así se entiende el éxito de un club que ha hecho de la captación de nuevos talentos su gran seña de identidad en los últimos tiempos. Por eso presumen de más de 140 jugadores, entre categorías inferiores y el primer equipo. Y serán más, porque de cara a la próxima temporada, si nada lo impide, alumbrará una sección femenina como parte de su unión con las inferiores del Astérix de Viveiro, el Capóns de Vilalba y el Fendetestas de As Pontes.

Su presidente, Fernando Núñez, adquirió esa responsabilidad hace casi un año y su balance no puede ser más positivo. "Hemos crecido en número de jugadores, algo que ocurre desde el confinamiento; y los resultados deportivos son muy buenos y por encima de lo esperado. Además, hay perspectiva de crecimiento gracias a la ayuda del Ayuntamiento, la Diputación y la Xunta", asegura.

El Muralla RC cuenta más de 140 licencias federativas que se reparten en ocho secciones, que van desde aquellas que concentran a los miembros más jóvenes -sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12-, pasando por equipos de jugadores en edad adolescente -sub-14 y sub-16- y finalizando en el combinado sub-18, nexo de unión entre la cantera y el primer equipo.

Un primer equipo que finalizó la Primera División Gallega en quinta posición, a un paso del play off, en su primera campaña tras el ascenso el pasado año.

A la gran temporada del equipo sénior se suma el extraordinario trabajo de las categorías inferiores, del que presume Fernando Núñez. "Los equipos sub-14, sub-16 y sub-18 llegaron a las semifinales de la Liga Gallega y quedaron cuartos en las tres competiciones; además, en Rugby 7 -modalidad que empieza en los meses de mayo- también se clasificaron a las tres semifinales, siendo el sub-18 subcampeón gallego. Somos el único club que ha metido a sus tres equipos de la academia en las semifinales gallegas de Rugby 15 y Rugby 7".

Unión do norte

El Muralla Rugby Club mantiene, por tercer año seguido, un convenio con el Astérix de Viveiro, el Capóns de Vilalba y el Fendetestas de As Pontes para reforzar las convocatorias en los partidos de la Liga Gallega en sub-14, sub-16 y sub-18. "Dos de esos equipos los gestionamos en Lugo (sub-14 y sub-18) y el sub-16 lo gestiona el Astérix de Viveiro, pero todos los partidos se juegan en As Pontes y salimos como Unión do Norte", explica Fernando Núñez.

Este proyecto quiere evolucionar para formar un equipo femenino de cara a la próxima temporada. "Es la idea de los cuatro clubs porque tenemos chicas en sub-16 y sub-18 y se puede formar un equipo con veteranas del Muralla RC y veteranas del Fendetestas. Queremos hacerlo para el próximo año, un equipo sénior como Unión do Norte", apunta.

Un club que se adapta a los nuevos tiempos y que, como explica su presidente, "se convierte en una segunda familia para muchos porque se juega nieve, llueva o granice, y aunque tengas una figura en el equipo, no resuelve nunca sin sus compañeros".

Rugby Touch, una modalidad para aficionados

El Muralla RC estrenó el año pasado la sección de Rugby Touch, que se juega con las mismas normas pero sin contacto ni placajes y se enfoca sobre todo a los padres y madres de los jugadores de la cantera.

Cada jueves, de 20.00 a 21.30 horas en el campo de As Pedreiras, familias, universitarios y academia practica esta curiosa modalidad en la que el balón ovalado se posa en el suelo cada vez que existe un contacto.

Además, se realizarán dos torneos de Rugby Touch, el Torneo Movember, en noviembre, y el Torneo San Cidre, a mediados de mayo de 2025. Ambas citas son mixtas, como todo el rugby hasta el sub-18, y abiertas a todos los que deseen probar este deporte.