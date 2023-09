Munitis: "Estamos capacitados para competir a buen nivel esta semana"

El entrenador del Lugo, Pedro Munitis, reveló que la plantilla ya está recuperada anímicamente de la derrota en el derbi ante el Deportivo y que ya enfocaron su trabajo semanal para tratar de ser competitivos y sumar un triunfo ante el Fuenlabrada a domicilio. El cántabro habló sobre su próximo rival, al que calificó como un equipo "versátil".

"Había tantas expectativas puestas en el partido ante el Deportivo que, tal y como se dio, fue un palo para todos. Pero el equipo se ha rehecho bien. Ha sido capaz de analizar lo sucedido, de enfocar en lo siguiente, analizar lo pasado y tratar de ver qué cosas se hicieron bien y qué cosas había que mejorar. En lo pasado no se puede influir y las sensaciones han ido siendo mejores conforme pasaba la semana", valoró Munitis.

"Somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, de cuál es la realidad a día de hoy. Somos una plantilla de 19 jugadores nuevos, de la que, en la última semana, salieron dos jugadores en posición de banda, que era el puesto que menos teníamos cubierto. También tuvimos tres incorporaciones. Las salidas y las llegadas hicieron que tuviéramos que modificar las posiciones de algunos jugadores que estaban ya con nosotros. Por eso somos conscientes de que somos lejos de nuestra mejor versión, pero tenemos que ser capaces de manejar las expectativas para no frustrarnos y este es un momento para sobrevivir. Estamos capacitados para competir a buen nivel esta semana, pero no podemos pretender brillar", aclaró el santanderino.

Munitis analizó a su próximo rival, un Fuenlabrada que ha generado buen juego a pesar de sus dos derrotas en este inicio de Liga. "Esta es la jornada tres, esto no ha hecho más que empezar. El análisis de un cuerpo técnico debe ir más allá de los meros resultados que se hayan dado. Creo que contra la Cultural pasan algún apuro y encajan a balón parado, pero en la segunda parte fueron merecedores de mucho más. El otro día contra el Cornellá encajan un gol en una jugada aislada. No fueron merecedores de perder ninguno de los dos partidos. Es un equipo que su mejor virtud puede ser la versatilidad, sobre todo por las características de sus mediocentros, Galindo y Cristóbal, que tienen muy buen pie. Son capaces de hacer un juego combinativo, pero también han trabajado bien el juego directo, atraerte para lanzar (contragolpes), crear espacios e ir a segundas (jugadas), verticalizar, ir por fuera y cargar el área".

Sobre el mal estado del césped del estadio Fernando Torres, indicó que: "Estamos con la incógnita y la incertidumbre sobre qué nos vamos a encontrar en el césped. Es cierto que ante la Cultural, al menos por televisión, se veía que el campo no estaba en buenas condiciones, al menos su color no era muy halagüeño. No sé si era porque habían echado arena por encima o porque no se apreciaba bien cuál era el motivo. Es cierto que el estado del campo condicionará el planteamiento del partido".

En cuanto al estado de su plantilla, Munitis declaró que: "A nivel grupal estamos espectacular. Hemos sido muy cautos y cuidadosos a la hora de contratar futbolistas. nos fijamos mucho en lo personal, no solo en lo deportivo y no nos hemos equivocado. La gente ha venido con unas ganas tremendas de sumar. A nivel deportivo vienen en diferentes condiciones. Antoñín venía de estar en dinámica de equipo pero sin competir en la pretemporada, Jozabed vino trabajando de forma individual con más exigencia y Aranda está un poco más lejos de lo que puede ser para entrenar con normalidad en una dinámica de equipo. Debemos tener la paciencia para no exigirles algo que no nos pueden dar por el aspecto físico y seguir trabajando con ellos para que puedan sumar lo antes posible".

"A Bernardo y Castrín los veo muy bien. Tenemos dos jugadores por puesto que nos hacen dormir tranquilos. Ahora toca que los titulares sean César (Morgado) y Gorka (Pérez), pero en cualquier momento le puede tocar a los que ahora les toca esperar. La temporada es muy larga y exigente y necesitamos que todo el mundo sume en las circunstancias que nos toque vivir en cada momento. Tenemos que darle mucha importancia a los jugadores que no están entrando, no solo para que apoye desde fuera, sino para que apriete al que está jugando y que no afloje para que todos den el máximo nivel y el grupo salga beneficiado", observó.

El entrenador rojiblanco celebró la vuelta a los entrenamientos del lateral Alberto López, lesionado, aunque pidió calma sobre su total recuperación. "Alberto (López) por primera vez participó en un entrenamiento. Lleva varias semanas sin realizar esfuerzos de alta intensidad. A nivel de la lesión está recuperado, pero ahora le resta entrenar con el grupo y controlar las cargas, porque hay peligro de que vuelva a lesionarse. Tienen que ir introducíéndose en dinámica de equipo pero con cautela".

En el caso de los laterales derechos, el cántabro manifestó que: "Cualquiera de los dos (Torrado y Carlos Julio) pueden jugar por delante y por ambas bandas. En cuanto a Johaneko, está en muy buenas condiciones a nivel físico. Viene de haber jugado partidos en pretemporada y en dinámica de equipo. Es un futbolista que puede jugar por derecha y por izquierda y esta semana entrenó por la banda izquierda por la falta de Alberto".

Munitis informó de que toda la plantilla viajará a Fuenlabrada. "Vamos todos. Es importante que se vayan metiendo en la dinámica de la competición. Jozabed es un jugador con muchísima experiencia y seguro que nos aportará mucho dentro si le toca jugar o apoyando, animando o aconsejando desde fuera si está ahí. Creemos en la fuerza del grupo y cuanto antes se integren y ayuden desde ahí, mejor".

por último, habló sobre los criterios que siguen para realizar el once inicial en los partidos. "Nos dejamos llevar mucho por el plan de partido, momentos de forma y por lo que vamos viendo a lo largo de la semana, porque esto nos inspira confianza y la confianza es muy importante para el partido. Tenemos la tranquilidad de que tenemos muchos futbolistas para poder jugar".