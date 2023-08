Munitis: "Este es un momento para sobrevivir, no para brillar"

El entrenador del Lugo, Pedro Munitis, advirtió que la versión que se verá en el debut en la Liga ante el Teruel no será la mejor, ya que todavía le resta tiempo para ofrecer su mejor versión. Para el cántabro, el Lugo debe "sobrevivir" en estas primeras jornadas para poder "brillar" posteriormente, cuando tenga los automatismos necesarios para rendir la máximo.

"Hicimos una muy buena pretemporada. Se han ido incorporando jugadores a cuentagotas y creo que estamos lejos de lo que puede ser nuestro mejor nivel. Como entrenador ya dije lo difícil que es tener que hacer una plantilla completamente nueva. Quedan muchas cosas por ajustar y es imposible que en esta semana pueda estar todo como queremos. A nivel mental somos conscientes de las dificultades que tendremos y estamos preparados para afrontarlas. Este es un momento parra ir sobreviviendo, no para brillar", consideró el cántabro.

"Sabemos la dificultad que tiene la transición de Segunda División a Primera RFEF y que todo este bloque que tuvimos que hacer nuevo pueda engranar. Lo peligroso es vivir en algo ficticio y en una realidad que no se ajusta en lo que nos toca ahora mismo", opinó Munitis.

La defensa será la principal virtud del equipo hasta el momento. "Es más sencillo defender que atacar, porque los mecanismos defensivos no son tan amplios como los ofensivos. La defensa ha impregnado mucho más. Mantener la portería a cero te acerca a la victoria, pero somos un equipo ambicioso y sabemos que con eso no llega, pese a ser importante. Pero ahora mismo es o que nos debe sostener hasta que consigamos la mejor versión de este equipo".

"Le damos mucha importancia al balón parado. Muchas veces los resultados son muy ajustados y la estrategia tiene una importancia vital para desatascar partidos".

Sobre su próximo rival, el Teruel, dijo que: "Puede ser un desconocido en la categoría, pero es muy complicado. Es la cuarta temporada que tiene al mismo entrenador, con dos ascensos. mantienen un bloque importante del ascenso y con jugadores con una trayectoria importante en la categoría. Es un equipo muy peligroso con automatismos muy claros. Ellos tienen un bloque mucho más hecho que nosotros. Su entrenador que tiene muy trabajado su equipo. Es capaz de darse los pasos suficientes para traerte, identificar dónde están los espacios y, a partir de ahí, lanzar, recoger y verticalizar y a nivel defensivo tienen una gran humildad para trabajar y realizar esfuerzos continuados".

Munitis habló sobre qué portero puede jugar. "La portería es algo que nos preocupa relativamente, porque cualquiera de las dos opciones nos deja tranquilos. Es una decisión que tengo que tomar yo, porque no pueden jugar los dos. Los dos vienen dando muy buen nivel y tenemos plena confianza en ambos".

El técnico santanderino habló sobre la afición: "Todavía no les he dado nada y por eso no tengo el derecho de pedir nada. Lo importante es que estén ahí, que los necesitamos muchísimo. A los jugadores les hemos advertido de que cuando vienes a un lugar tienes que saber qué contexto te vas a encontrar. Sabemos que venimos a un Lugo que acaba de perder la categoría y nos encontraremos a nuestros aficionados que pasaron un año complicado y sufrir muchísimo y por eso tenemos que tener energía suficiente para nosotros y contagiar a nuestra gente".

"Esto es un proceso y tenemos que contagiar poco a poco. Los que vean a este equipo creemos que se sentirán identificados con su equipo. Hay cosas para nosotros que son innegociables y creo que en eso coincidiremos. cuando llegué aquí vi el logo que hay en el túnel de vestuarios que dice que estos es el Lugo y aquí hay que sachar. Esto es lo que será para nosotros innegociable. No somos una plantilla con glamour, pero sí con la capacidad de trabajo y la humildad suficiente como para que las cosas vayan saliendo. Tendremos días brillantes seguro y otros que no lo serán tanto, pero todos haremos un trabajo duro para que nuestra gente se sienta orgullosa de los jugadores que visten su camiseta".