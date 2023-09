Munitis: "Todo lo que podía haber salido mal, ha salido"

El técnico del Lugo, Pedro Munitis, manifestó al término del encuentro ante el Deportivo de La Coruña que "todo lo que podía haber salido mal, ha salido". "Desde el primer momento hemos salido al campo más con lo emocional que con la cabeza", añadió.

El cántabro aseguró que su equipo entró frío al partido, ya que "a los cinco minutos hemos encajado un gol en una jugada embarullada, que nos ha generado dudas. Identificamos momentos de presión y nos costó enganchar, tuvimos la ocasión de volvernos a meter pero no fue suficiente".

Durante la segunda parte, el Lugo reaccionó en ataque, pero la fortuna, de nuevo, les dio de cara. "Hemos intentado jugar lo más cerca posible de su portería pero en una contra nos ha metido el segundo y, a partir de ahí, todo lo demás es historia", explicó.

Munitis también quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento a la afición local que respondió a la llamada. "Estuvieron con el equipo a muerte, una vez más, en una noche complicada y es un gesto digno de valorar y agradecer", finalizó.

Imanol Idiákez, técnico del Deportivo: "El Lugo nos ha obligado a jugar muy bien"

Imanol Idiákez, entrenador del Deportivo, aseguró que ante el Lugo se logró "una victoria de mérito. Se puede pensar que con el 0-3 no hemos tenido rival, pero no es así". "El Lugo nos ha obligado a jugar muy bien. Hicimos un partido muy completo. Ante el Lugo tuvimos el premio que la jornada anterior no tuvimos", concluyó el técnico deportivista.