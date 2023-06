Munitis: "Quiero que mi equipo sea protagonista"

El nuevo entrenador del Club Deportivo Lugo, Pedro Munitis, aseguró este lunes en su presentación que quiere un equipo "protagonista, con y sin balón" sobre el terreno de juego y reconoció que llega "ilusionado" aunque "consciente" del difícil reto que tiene por delante el equipo rojiblanco: regresar a Segunda División.

"Hemos venido mucho al estadio y creo que encajamos con la gente de aquí. Hay que tener humildad para conseguir cosas importante", aseguró el técnico cántabro. "Sabemos que es difícil, pero tenemos experiencia en este sentido y estamos seguros de que se puede conseguir".

Munitis reconoció que esta fue la tercera vez que mantuvo conversaciones para incorporarse al club, pero que en las dos anteriores "no había sido el momento adecuado, ahora entendemos que sí lo es y por eso estamos aquí".

Sobre la configuración de una plantilla que necesita, al menos, una quincena de fichajes para arrancar la pretemporada, comentó que "vamos en la línea de la categoría y hay que tener en cuenta que empezamos un proyecto nuevo". En este sentido, confesó que quiere jugadores "que quieran venir, esa es la premisa, jugadores con carácter y personalidad, que sean ganadores".

Munitis, en su presentación. EP

Además, Munitis pidió "unión" para lograr los objetivos del equipo. "Si estamos unidos, todo es posible. Si no somos capaces de conseguir esto, estaremos muy lejos de la meta".

Por otro lado, el presidente Tino Saqués confirmó que Loureiro abandonará el equipo rojiblanco por las ofertas que tiene para jugar en Segunda División. "No es un asunto económico, es un asunto de agradecimiento al esfuerzo que hizo la temporada pasada", explicó. Además, aseguró que tanto Cuéllar como Carbó tienen muchas opciones de no continuar en el Lugo en Primera RFEF. "Valoramos una cesión de Cuéllar...y Carbó no quiere jugar en Primera RFEF, lo más seguro es que acabe en un equipo extranjero".

Munitis, junto a Tino Saqués

Además, y sobre el posible reparto de grupos de cara a Primera RFEF, Saqués aseguró que lo más "lógico" sería un "reparto norte-sur, pero es algo que no está en nuestra mano".

En la rueda de prensa también participó el nuevo director deportivo del Lugo, David Peláez, que aseguró que no han ofrecido la renovación a los jugadores que todavía tienen contrato con el club y que Munitis es el "entrenador ideal" para el nuevo proyecto albivermello.

#Munitis: "Conocemos a la gente de cantera, pero vamos a ver su actuación en pretemporada. Veremos cómo pueden encajar en el plan. Hay que tener paciencia también con el mercado, debemos mantener la calma. Seremos un equipo importante, pero hay grandes rivales"#ForzaLugo — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) June 26, 2023

"Estamos muy ilusionados, creemos que era el momento de llegar. Nos hemos visto varias veces, y en esta ocasión sentimos que todo encajaba", indicó el cántabro, que buscará construir un equipo "físico" y formado por jugadores "comprometidos".