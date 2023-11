Munitis pide "humildad y ambición" antes de visitar al colista

Pedro Munitis no se fía del Sabadell. Pocos conocen mejor al club catalán, al que dirigió en la temporada 2021-2022 y dejó a las puertas del play off de ascenso con una más que meritoria octava plaza. "Me sorprende su situación, por plantilla y por juego", dijo este viernes el cántabro en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en la Nova Creu Alta (16.00 horas). "Los fallos les están penalizando mucho, la dinámica es negativa y ahí cualquier cosa te penaliza, lo que habla de la igualdad brutal que existe en la categoría".

Con todo, Munitis es consciente de que si el Lugo ofrece un buen nivel, tendrá muchas opciones de llevarse el triunfo. "Si estamos bien, podemos adaptarnos a todo, pero tenemos que mantener la humildad. El partido de este domingo será más complicado de lo que refleja la clasificación, muchos rivales han chocado allí y tenemos muy clara su complejidad", añadió sobre el partido antes de insistir en que las claves deben pasar por "humildad y ambición".

Una ambición que se notó en la segunda parte contra la Cultural Leonesa el pasado fin de semana. El Lugo, con 0-2 en el marcador y ya sin nada que perder, trató de volcarse sobre la portería rival con el reto de acercarse en el electrónico. No lo consiguió, pero el cántabro valoró la actitud de sus futbolistas. "Tratamos de ser más ofensivos en la segunda parte, la formación buscaba presión alta para recuperar rápido el balón y atacar, sumamos varios efectivos en ataque pero el tercer gol y la expulsión terminaron por cerrar el partido", apuntó sobre la roja directa que vio Willy Ledesma, que se perderá el partido de este domingo por sanción.

"Hay que madurar algunas situaciones y saber competir en momentos así", añadió. "Después del segundo gol estábamos mejorando y tuvimos opciones de entrar al partido, pero encajamos el tercero y ahí se termina todo. Pero hasta entonces, el partido estaba vivo", insistió el cántabro sobre la derrota ante el líder del grupo 1 de Primera RFEF.

Respecto a las posibles bajas, además de la ya segura de Willy Ledesma, Munitis también confirmó que Morgado (también exjugador del Sabadell como Sergio Aguza) estará fuera del equipo "unas dos o tres semanas" y que se perderá un partido "especial para él, pero las cosas vienen así". Del resto de la plantilla, confirmó que están todos disponibles, incluido Alberto López en el lateral izquierdo.

Preguntado por el sorteo de Copa del Rey ante el Mirandés, el cántabro prefirió centrar el foco en el duelo de este fin de semana. "Nos centramos en la Liga, cuando llegue el momento hablaremos del Mirandés. No podemos elegir, es un sorteo y afrontaremos ese partido como lo hacemos siempre".

Por último, Munitis explicó el cambio de sede para los entrenamientos de esta semana. "El campo de O Ceao está muy blanco y existe riesgo de lesión. Estamos muy agradecidos al Concello de Pol por facilitarnos las instalaciones, nos ha permitido realizar una gran semana de trabajo".