Munitis: "El marcador pudo ser más amplio"

Pedro Munitis, entrenador del Club Deportivo Lugo, no pudo ocultar su satisfacción por el juego de su equipo ante el Real Unión (2-0) en el cuarto triunfo seguido del conjunto albivermello, pese a su característico semblante serio. "No podemos olvidar de donde venimos. Cuanto más ganas, más difícil es seguir consiguiendo triunfos. No porque el equipo no tenga capacidad para hacerlo, sino porque es muy difícil convivir con la misma naturalidad cuando las cosas no van bien, como ya lo hemos hecho esta temporada, a hacerlo cuando sí lo hacen. Es común en el género humano el tender a acomodarte y esa es nuestra pelea interna. Siempre peleamos contra nosotros mismos cuando las cosas no iban bien, para que no perdiésemos la objetividad. Por eso ahora debemos seguir haciendo lo mismo", señaló.

Para el preparador santanderino, el Lugo entró "muy bien al partido" ante el Real Unión. Fruto de este dominio encontraron varias ocasiones para materializar el gol en la portería irrundara. "Había incertidumbre porque se te quite el apetito después de llevar tres partidos ganados de manera consecutiva, pero el equipo se olvidó de esto y se centró en el aquí y el ahora, que es la fórmula que habíamos planteado", dijo.

Ocasiones. El Lugo dispuso de ocasiones de gol, una vez logró el control de la posesión. "Nos cuesta defender lejos de la portería, por eso hay que darle mucho valor a la victoria. El rival generaba superioridades en primera línea y no teníamos bien ordenada la presión por momentos cuando salían de tres, pero que fuimos capaces de ajustar", indicó.

El escenario y las ocasiones variaron ostensiblemente tras el paso por el vestuario. "Posiblemente sea la mejor segunda parte que hemos hecho en la presente temporada. Dominamos de principio a fin, jugamos mucho en campo contrario y permitimos muy poco. Fruto de este dominio llegaron los goles, por lo que creo que el marcador pudo haber sido más amplio", reconoció.

Munitis tampoco quiso olvidarse de uno de los aspectos defensivos que ha mejorado el Lugo en el encuentro de este domingo en el Ángel Carro ante el Real Unión de Irún. "No ha tocado sufrir tanto como en partidos anteriores, supimos gestionar mejor el partido cuando íbamos por delante en el marcador y era una asignatura que teníamos pendiente y que en este partido hemos sido capaces de mejorar", concluyó.