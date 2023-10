Munitis: "Me hubiera gustado ganar de una forma más amplia"

Pedro Munitis, entrenador del CD Lugo, se mostró contento con la victoria conseguida este domingo frente a la SD Logroñés (2-1), pero lamentó que su equipo tuviese que sufrir en el tramo final para amarrar los tres puntos. "Creo que la victoria pudo haber sido incluso mayor. Hemos tenido el control del partido. Hemos defendido alto y les hemos obligado a hacer muchas cesiones al portero. A nivel ofensivo hemos generado y hemos tenido acierto en dos de las muchas ocasiones que tuvimos en la primera parte", señaló.

"En la segunda mitad nos faltó un poco de poso, quisimos cerrar el partido demasiado pronto y en vez de seguir en la línea de la primera parte fuimos más directos y el partido se convirtió en un ida y vuelta. Nos metieron un gol y, con ello, el miedo en el cuerpo, pero creo que en ese ida y vuelta tuvimos infinidad de ocasiones para haber matado el partido. No lo hicimos y fue una pena, porque con el esfuerzo que hicieron los jugadores y con el nivel de juego que tuvimos, acabamos pidiendo la hora", añadió.

El entrenador del equipo rojiblanco sacó conclusiones positivas y negativas del encuentro del domingo. "Lo negativo es que nos faltó manejar la renta, y lo positivo es que fuimos capaces de defender bien cuando tocó. Nos hubiera gustado haber matado el choque el alguno de los contragolpes que tuvimos. Hay que darle valor a la victoria, porque en este categoría es muy complicado ganar", apuntó.

Munitis valoró el hecho de jugar ante su afición. "Tenemos tantas ganas de agradar a nuestro público que tal vez nos haya pesado. La afición, cuando vio que estábamos en dificultades, una vez más salió al paso y nos ayudó. Somos un equipo demasiado responsable y queremos devolverle a la gente lo que nos da. Pero somos un equipo grande y nos tenemos que acostumbrar a gestionar este tipo de partidos", dijo.

Preguntado por el bajón físico en el tramo final, Munitis señaló: "El partido tuvo ritmo y en la segunda mitad, con el choque convertido en ida y vuelta, no pudimos evitar el cansancio", indicó.

La afición del Lugo, animando al equipo albivermello. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Tenemos mucha confianza en Jorge González"

El entrenador rojiblanco fue cuestionado sobre el papel del canterano Jorge González. "Se nos iba cayendo gente a nivel físico y apostamos por el chaval. Tenemos mucha confianza en Jorge, viene entrenando muy bien, ha salido en un momento complicado y ha dado la cara a nivel ofensivo y defensivo, es un jugador con mucha personalidad", apuntó.

"Me alegro mucho por los jugadores, porque están teniendo trabajo y constancia. Lo habían merecido otras veces y no lo habían conseguido. Es importante que el trabajo se traduzca en una victoria, aunque me hubiera gustado que fuese de una manera más amplia", concluyó.