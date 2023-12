Munitis: "Fuera de casa no sentimos la presión"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Pedro Munitis, celebró el trabajado triunfo ante el Sestao River de este sábado (0-1) y aseguró que el equipo "compite mejor" a domicilio porque fuera de casa no siente la presión que si nota en el Ángel Carro. "Al equipo por momentos le pesa la responsabilidad en casa. Fuera no nos ocurre, competimos bien, no sentimos la presión de tener que agradar a nuestros aficionados pero somos muy conscientes de lo que nos pasa y trabajamos para corregirlo", explicó.

Para Munitis, el partido estuvo muy condicionado por el estado del terreno de juego de Las Llanas. "Era lo previsto, es un partido muy complejo porque el campo condiciona cualquier planteamiento y eso nos hace sufrir mucho en la primera parte porque tardamos en adaptarnos".

En este sentido, destacó el rendimiento de los jugadores del Sestao River, un equipo del que apuntó que "domina el juego directo, porque se puede jugar bien en largo o se puede jugar mal, pero ellos lo hacen muy bien".

Preguntado por qué falló en los primeros 45 minutos, el cántabro aseguró que sus mediocentros —Sabit y Thiago Ojeda— se pegaban demasiado a la línea defensiva "y eso dejaba espacios muy grandes para los interiores del Sestao River". Además, esto impedía el control de la segunda jugada, algo que corrigió en el descanso.

"Tocamos un par de cosas y corregimos la distancia entre líneas para pelear la segunda jugada y para que no conectaran fácil por esa zona", señaló sobre la mejoría de su equipo tras el paso por vestuarios. "Hemos estado algo más cómodos, porque estar cómodos en esta campo es imposible".

Por último, agradeció el apoyo a los aficionados que se desplazaron a Sestao y destacó el trabajo de sus jugadores. "Da igual quién juegue, el que sale al campo lo hace igual o mejor".

Tabuaço: "Sufrimos mucho en la primera parte pero lo manejamos bien"

El portero portugués, clave en los tres puntos este sábado, reconoció que su equipo sufrió en el primer tiempo pero también que "supimos manejarlo bien. En el descanso corregimos un par de cosas y lo hemos hecho bien, además después del gol de Ledesma hemos mejorado en defensa y hemos sido muy maduros para no dejar escapar el triunfo".