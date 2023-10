Munitis: "Al equipo no se le puede pedir más"

El entrenador del CD Lugo, Pedro Munitis, aseguró tras la derrota ante el líder de la competición que su equipo completó una buena primera parte. "Salimos bien de su presión adelantada porque logramos desactivarla para vivir en campo contrario y tener control en muchos momentos, pero si algo puede salir mal, sale mal", lamentó.

El cántabro comentó que la "dinámica" en el primer tiempo "era buena" y añadió que "lo normal es que un equipo se descomponga después de recibir ese gol antes del descanso, pero todo lo contrario, seguimos jugando en su campo y generando ocasiones a balón parado", recordó.

Sobre el desafortunado gol, Munitis señaló que es "difícil de explicar" por cómo se dio. "Es un balón que no tenía nada especial, que le pasa por encima a Jozabed y con un pase le ganan la espalda a Sabit. No había demasiado peligro pero acaba en gol. Estamos en esa dinámica y no queda otra que revertirla", apuntó.

Preguntado por los problemas del equipo a la hora de convertir las ocasiones que genera, Munitis comentó que "nos falta concretar las jugadas en los metros finales" y que jugadores como Willy Ledesma no fallen las que tienen. "Tiene una muy clara al inicio de la segunda parte en área pequeña. Es un jugador que no suele fallar ese tipo de oportunidades, pero ahora mismo es lo que pasa. Y enfrente tienes un equipo que te llega media vez y te marca un gol", lamentó Munitis.

El preparador del CD Lugo quiso agitar el equipo con cuatro cambios en la última media hora de partido. La entrada de Thiago Ojeda, Aranda, Fuentes y Víctor Narro inclinó un poco más el partido, pero tampoco tuvo el efecto deseado. "Quería mantener el control con Ojeda, que entra al campo con mucha personalidad y nos ha permitido juntarnos por dentro, aunque menos de lo que nos gustaría".

Por último, Munitis quiso lanzar un mensaje de esperanza y optimismo a la afición de cara a los siguientes partidos. "La dinámica no es positiva pero tenemos motivos para creer, y así lo entienden los jugadores", señaló.