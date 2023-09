Munitis: "El equipo aún tiene que crecer"

Valoró positivamente Pedro Munitis el empate a cero en Fuenlabrada, pese a sumar el Lugo la segunda jornada consecutiva sin marcar gol. El entrenador santanderino, que ya había avisado en la previa del gran rival que es el equipo madrileño, destacó el rendimiento de su equipo ante un adversario poderoso. "No me sorprende la dificultad del partido. Sabíamos que íbamos a encontrar un equipo muy complicado", reseñó el preparador del cuadro lucense.

Fue de menos a más su equipo. "A lo mejor entramos un poco temerosos al partido. Pero en la segunda parte fuimos capaces de ajustarlo y hacer esa primera presión más lejos de nuestra portería", expuso Munitis.

El técnico del equipo lucense alabó el trabajo de todo el conjunto y sobre la titularidad de Tabuaço, que se estrenó con el equipo, aseguró: "Tenemos dos porteros de total garantía. No es una de mis preocupaciones". Sobre quien sí se mostró más inquieto fue por Gorka Pérez, que tuvo que ser relevado en el descanso por unas molestias en la planta de un pie.

Sobre la expulsión de Willy no se quiso mojar Munitis, que no vio bien la jugada: "No vi la acción. Cuando me di cuenta vi la tarjeta en la mano y no sabía ni a quién había expulsado".

Pese a que no es conformista con el empate, sí dejó claro que era un buen punto el conseguido. "El equipo tiene que crecer y según vaya pasando el tiempo tenemos que estar más cerca de ganar de una forma continuada", manifestó el preparador santanderino.

Carlos Martínez: "Cogemos un punto que nos viene bien"

El técnico del Fuenlabrada, Carlos Martínez, valoró con buena nota el partido de sus jugadores ante el Lugo. "Creo que vamos a más. Cogemos un punto que para como estamos nos viene bien", señaló el técnico del conjunto fuenlabreño, quien consideró que se le había "escapado" la victoria.