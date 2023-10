Munitis destaca el trabajo del grupo sobre las individualidades: "Creo mucho en mi equipo"

Pedro Munitis, entrenador del CD Lugo, analizó el choque de este domingo (12.00 horas) en el Ángel Carro ante el Real Unión de Irún, con la mira puesta en tres puntos de alta importancia en estos momentos de competición. El preparador cántabro aboga por mantener la línea de trabajo, comportamiento y humildad vista hasta el momento, y que tan buenos resultados está dando en los últimos tiempos.

"Desde dentro sabemos lo que conlleva un proceso lógico, aunque a veces, desde fuera, no se entienda tanto. Un proyecto necesita de diferentes circunstancias y de buen trabajo para crecer. Entendíamos que por ese camino las victorias iban a llegar. El equipo hizo una gran segunda parte el otro día, dominando registros y sin perder la fe. El gol llegó, y el equipo no se descompuso nunca, creyendo hasta el final". "Siempre salimos con la misma intención: ganar. Las circunstancias te condicionan, pero la intención es siempre la misma. Creemos en esto, y si estás convencido, es más fácil que las cosas sucedan".

El técnico cántabro aboga por las jugadas de estrategia para buscar el gol. "Le damos mucha importancia al balón parado. Se trabaja muchísimo. Con Manolo en su análisis previo vemos las posibilidades a disposición. La dificultad reside en ponerlo sobre el campo, pero estamos convencidos en cuanto a lo hecho".

El Lugo se mide ante uno de los rivales más ofensivos de Primera RFEF. "Vemos al Real Unión desde el exterior. Es un equipo compacto, que te hace pensar rápido. Ofensivamente son versátiles, identifican bien los espacios. Tiene un gran balón parado. Aunque lo más importante es lo que nosotros podemos hacer".

Munitis mantiene su creencia en el trabajo de grupo por encima de las individualidades. "No podemos alejarnos de la esencia. Compatibilizar la ambición y la humildad. No hay casualidades, hemos ganado tres partidos seguidos porque no hemos salido de ahí. No podemos perder el hambre, creo mucho en mi equipo".

Carlos Julio y Alberto López seguirán una semana más con su proceso de recuperación y no estarán en la convocatoria ante el Rayo Majadahonda. "Carlos Julio está empezando a entrenar con el grupo. Aún no está en perfectas condiciones, pero ya está trabajando con el equipo".

Sobre los posibles titulares, Munitis avanzó que cuenta con todos los jugadores disponibles y no tiene un once fijo. "No hay titulares ni suplentes. Hay planes de partido a servicio del colectivo. Esto es una familia, todo el mundo lo entiende de esta manera, y cada uno tiene mucho que aportar. Los jugadores entran y salen, esta temporada es larga y exigente".

Concretamente, sobre Sergio Aguza puntualizó que "nos está aportando muchísimo, siempre está a buen nivel, y entra en el proceso que empleamos con el resto. Tenemos jugadores de muy buen nivel, doblando posiciones en todos los casos. Hay mucha competitividad".