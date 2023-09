Munitis: "No descarto alternativas contra la Ponferradina"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Pedro Munitis, no descartó introducir cambios tácticos en el once titular del equipo rojiblanco ante la visita este domingo de la Ponferradina (19.30 horas), colíder de la categoría. "Valoramos diferentes cosas, tenemos confianza en el trabajo hecho pero no descartamos alternativas, quedan dos sesiones de trabajo y vamos a valorar los escenarios", apuntó el cántabro, que aseguró que Jozabed (el penúltimo jugador en llegar y que todavía no ha debutado) está en "condiciones" de participar este fin de semana. "En el caso de Aranda quizá le falta un poco más", reconoció.

Sobre el rival, que ha arrancado el curso con dos victorias y un empate, Munitis señaló que "vamos a trabajar adaptando todo a las circunstancias" y apuntó que la Ponferradina "es un equipo candidato a todo, con mucha pegada y que no necesita elaborar mucho para generar peligro, es un equipo que nos obliga a estar muy atentos". El entrenador lucense es consciente de la importancia del partido, tanto para su equipo como para los aficionados que bajen al Anxo Carro. "Es importante para nuestra gente, nos hacemos cargo, pero ellos también son importantes y claves para nosotros. Trataremos de imponernos sobre el campo y devolverles lo que nos dan. Es un partido de los de verdad".

En este sentido, añadió que el Lugo "lo dará todo porque queremos que nuestra gente se sienta orgullosa. Nos toca sobrevivir, el momento de brillar llegará seguro. A la afición le digo que nuestros jugadores ofrecerán todo lo que tienen para lograr el resultado".

Respecto a las bajas, el cántabro confirmó que Gorka Pérez tiene una "dolencia" aunque la evolución está siendo buena y podría estar disponible este domingo. También recordó que Alberto López sigue con un "pequeño problema en el gemelo" que está retrasando su incorporación al grupo.

Preguntado por los hombres de la portería, Lucas Díaz y Gonçalo Tabuaço (que se estrenó contra el Fuenlabrada), el técnico celebró tener la portería "bien cubierta" con dos "grandes porteros". Munitis recordó que el nivel de ambos en pretemporada fue "muy alto" y que el portugués está "muy cómodo por alto y con los pies", mientras que Lucas Díaz "nos ofrece experiencia y capacidad bajo palos".

Por último, destacó la adaptación del lateral francés Johaneko. "Sorprende, su integración es muy rápida. Estamos muy contentos con él".