Munitis: "Aquí no hay titulares ni suplentes"

El entrenador del Lugo, Pedro Munitis, valoró la agónica clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El técnico cántabro expresó en el inicio de su alocución que tenía claro que el encuentro iba "a ser complicado y muy eléctrico".

"Ha habido transiciones continuamente y nos ha costado adaptarnos a las exigencias del campo y a las circunstancias del partido. El equipo ha competido muy bien", se felicitó.

Además, el preparador del conjunto lucense espetó que "hubo transiciones de forma continua y eso dificulta que haya un dominador claro".

"Hemos competido bien. Es para estar orgullosos del equipo. Somos un equipo camaleónico y hay que darle mucho valor a eso", añadió.

"Estoy especialmente contento porque el equipo de hoy, con respecto a semanas anteriores, era totalmente nuevo, por lo que confirmamos que no hay titulares ni suplentes, sino simplemente momentos", prosiguió.

"Viendo cómo competimos dormimos tranquilos", aseguró Munitis. Con respecto al Antoniano, al que alabó, aseguró que "no me ha sorprendido porque le teníamos mucho respeto por sus peculiaridades".

"Practican juego directo y lo tienen muy bien trabajado. Ellos cada balón que te lanzan vienen a apretarte. Son muy aguerridos", ensalzó.

Respecto a la sustitución de Sabit aclaró que "venía con ciertos problemillas y no se encontraba del todo bien". "No ha podido completarlo porque mostró cansancio y tenía tarjeta", profundizó. También se refirió a la sustitución de Nacho Quintana, del que dijo que "tenía molestias". "No queríamos arriesgar", añadió Munitis, que descartó hablar de posibles rivales coperos: "Ahora sólo enfocamos el trabajo en Unionistas, que es lo más inmediato".

Leandro Antonetti, delantero del Lugo: "Estoy contento por el gol y por un triunfo sufrido"

El autor del único gol del partido atendió a la prensa tras el duelo. "Estoy muy contento por el gol y por haber logrado una victoria muy sufrida. Yo creo que este partido es una demostración de lo que es la Copa y de lo que son los equipos de barrio que no están acostumbrados a estas situaciones y aprietan mucho", declaró.

Diego Galiano, entrenador del Antoniano: "El desenlace ha sido demasiado cruel"

El técnico del Atlético Antoniano, Diego Galiano, apareció en la sala de prensa triste, aunque orgulloso, para valorar la eliminación ante el Lugo, un desenlace que, a su juicio, "fue cruel porque el equipo no se mereció la derrota". "Hemos competido de tú a tú ante un equipo de superior categoría", comentó.