Muere Maxi Rolón, exjugador del Lugo, a los 27 años

Maxi Rolón, exjugador del Barcelona B y del CD Lugo, falleció este sábado a los 27 años en un accidente de tráfico en Argentina en el que también perdió la vida su hermano, Ariel Hernán, de 30 años.

O CD Lugo quere transmitir as súas condolencias a familia e amigos do ex-xogador albivermello Maxi Rolón, despois do seu pasamento en accidente de tráfico.



Estamos convosco.



DEP pic.twitter.com/uYP4wBGYsH