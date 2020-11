Muere el médico y entrenador de atletas Mariano Castiñeira a los 75 años

El médico y entrenador de atletas Mariano Castiñeira Vilaseca falleció este viernes a los 75 años en un centro hospitalario debido a un problema cardiovascular que derivó en los últimos días en una situación irreversible.

Castiñeira, muy querido en el mundo del deporte lucense, fue el fundador del Lucus Caixa Rural en el año 1984. Por su mano pasaron atletas de la talla de Alessandra Aguilar, María Abel, Tito Margaride, Adrián Ben o Miguel González

Castiñeira, nacido en Pontevedra (19-10-1945), comenzó a practicar atletismo en el grupo de Mariano García Verdugo, en su ciudad natal. Estudió en Santiago de Compostela para ser licenciado en Medicina e Cirugía por la USC e inicialmente se estableció en A Pontenova (Lugo) como médico de atención primaria. Luego, siguió su carrera como atleta —desde el año 1965— y empezó como entrenador de deportistas desde el año 1980.

Posteriormente, Mariano Castiñeira se desplazó a la capital lucense, donde ejerció como traumatólogo, especialidad en la que se había formado inicialmente en A Coruña, primero en el Hospital de San José —fue jefe de traumatología entre 1984 y 2010—, y después en el Hospital General —Lucus Augusti en la actualidad—, con especial atención a la traumatología del deporte, hasta que se jubiló en el año 2011.

En el año 2014, Mariano Castiñeira fue galardonado con la distinción al Mérito Deportivo de Galicia.

Algunos de los atletas que entrenaron con Castiñeira expresaron sus condolencias a lo largo del día.

Los kms de hoy van por ti, Mariano. Me despido haciendo lo que me enseñaste a amar y disfrutar. Eras como mi segundo padre y me parte el corazón no poder estar ahí. Solo puedo darte las GRACIAS #DEPMariano