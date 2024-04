Muere José Real, el aficionado del Breogán que hacía de entrenador pese a su invidencia

El Río Breogán está de luto por la pérdida de uno de sus aficionados más célebres: José Real López, el hombre que ejercía de entrenador desde las gradas del Pazo sin que su condición de ciego de nacimiento le supusiese impedimento alguno.

Real falleció este martes a los 83 años después de una vida dedicada al club de sus amores, del que es socio desde el año 1968.

El Breogán lamentó a través de sus redes sociales la pérdida de uno de sus "aficionados más fieles", quien nos demostró "la importancia de la superación".

Hoxe o breoganismo vístese de loito pola perda dos afeccionados máis fieis e que nos amosou a importancia da superación. Don José Real seguiu ao Breo desde os inicios, sen que a súa condición de invidente lle limitara a paixón polo seu equipo.

José Real, el técnico infiltrado en las gradas del Pazo

Un entrenador en potencia. Así veían todos a José Real López por su forma de vivir los partidos del Breogán como el aficionado más apasionado, pero también como un técnico infiltrado en las gradas del Pazo.

Los inicios de José Real como socio del Breogán fueron de la mano de José David y Manuel Corral, dos amigos también invidentes que lo acompañaban al pabellón.

Pero a lo largo de su vida no solo fue incondicional del Pazo, sino que también acumuló en su mochila numerosos desplazamientos con el Breogán. "Tenemos recorrido casi toda la geografía nacional, salvo algunos sitios. Recuerdo viajes en ACB a Manresa, Gijón, Valladolid varias veces, a Fuenlabrada", comentaba hace algunos años a El Progreso.

Principalmente su yerno, José Manuel Ferreiro, y en ocasiones sus nietos, Ángel y Borja, le acompañaban y le ayudaban al retransmitir las jugadas. Así explicaba José Real cómo vivía el baloncesto: "Antes, por el bote del balón, sabía más o menos qué jugador llevaba la pelota. Siempre tengo que tener a alguien que me cuenta lo que ocurre, pero de tanto baloncesto que vi ya me hago una composición de la pista, de los emparejamientos y sé lo que puede hacer cada jugador. Muchas veces incluso me anticipo a los movimientos, es como si lo viera. En el Municipal estaba más cerca la grada, en el Pazo es casi imposible apreciar quién tira por la cantidad de gente que hay. En el Municipal hay otro tipo de parqué y eso facilita las cosas. Era como si jugase el público", señalaba.

Sus favoritos: "Allen y Wright, Davis y Bonner... y por supuesto Perasovic y Charlie Bell, el no va más"

Siempre frente a los banquillos y en la grada supletoria, José Real reconocía vivir los partidos intensamente. "Soy constante en la animación, estoy en la grada fenomenal. Sufro más cuando el equipo juega fuera porque aquí aún ayudas, pero fuera no puedes hacerlo. Agradezco mucho lo que hacen speakers como José Areñas, es una ayuda y también hay gente muy válida en otros pabellones, como el del Real Madrid", explicaba.

Hoxe recibimos a triste nova do falecemento de D. José Real aos 83 anos.



José seguiu ó @CBBreogan durante máis de 5 décadas malia súa condición de invidencia, sendo capaz de recoñecer algúns xogadores pola forma de botar.



Toda a nosa forza e agarimo á súa familia e achegados... pic.twitter.com/p2FFIwDMpf — Peña Breogán 🧄 (@PenhaBreogan) April 30, 2024

En lo que respecta a la historia del Breogán, José Real también tenía sus favoritos después de más de cinco décadas de apoyo incondicional al equipo: "Recuerdo parejas como Allen y Wright, Davis y Bonner, Orange y Singleton; tambiéna Fullarton, a Garcés y por supuesto a Perasovic, una leyenda, y a Charlie Bell, el no va más. De los nacionales, a Tito Real y Tito Díaz, gran pareja de bases, Manel Sánchez, Bourio, Lamela... son muchísimos nombres y recuerdos. Por aquí pasó de lo mejorcito. Pero siempre tuvimos la mala suerte de que hicimos los jugadores y otros se los llevaron con su dinero".