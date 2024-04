Mrsic: "McLemore irá convocado si en los dos próximos entrenamientos no tiene problemas"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, aseguró que Ben McLemore irá convocado para el partido contra el Gran Canaria del próximo sábado a las 18.00 horas en el Pazo dos Deportes "si en los dos próximos entrenamientos no tiene problemas".

"McLemore está entrenando muy bien desde que se unió al equipo. Vamos a ver ahora; lo que hace en el entrenamiento lo debe poner en el partido y ya está", dijo el técnico croata en la rueda de prensa que concedió este jueves.

La situación del jugador de Saint Louis, acusado en Estados Unidos de varios cargos sexuales, acaparó varias de las preguntas.

