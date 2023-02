Mrsic, antes de ir al Palau: "Nunca debemos estar tranquilos"

El.entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró este viernes cómo llega su equipo a un duelo tan exigente como el del Barcelona de este fin de semana.

Primero, el croata, analizó al rival: "Hicieron un muy buen entrenamiento en la Euroliga jugando un muy buen partido en Bolonia, repartiendo los minutos. Hicieron tres cuartos perfectos y puede ser que hayamos visto al mejor Barcelona en esta temporada", a la vez que fue claro sobre si espera una cierta relajación en el equipo azulgrana cuando están a puertas de la Copa del Rey. "Llevan una racha de nueve victorias seguidas en la ACB. A ver si tienen algo de lo que le ocurría a Maljkovic, porque el siempre perdía el partido anterior antes de una gran competición. Ojalá que a Jasikevicius le ocurra lo mismo (entre bromas)", dijo.

El técnico del CB Breogán reconoció que no llegan en el mejor momento tras una semana complicada por los problemas físicos. "No estamos en un buen momento, casi no pudimos entrenar cinco contra cinco y ojalá que podamos llegar con los máximos jugadores a este partido. A ver como es la evolución y con qué equipo podemos afrontarlo y cómo está la gente que puede llegar. Será un duelo muy complicado. Happ casi no ha entrenado y a ver si puede hacer algo, Bamforth tiene un problema pero no sabemos lo serio que es y otros jugadores están molestias", indicó.

Mrsic se refirió también a lo que quiere que su equipo mejore respecto a lo ocurrido en el duelo de la primera vuelta entre ambos equipos. "Para ganar allí hay que hacer un partido perfecto, no podemos tener bajones de concentración sea en defensa o en ataque. Hay que estar como un bloque y tomar buenas decisiones y finalmente sacar de nuestro juego estas pérdidas que propiciaron sus contraataques", manifestó.

El entrenador croata cree que esas diez victorias dan tranquilidad para afrontar este tipo de partidos tan complicados. "Con este balance seguro que estamos tranquilos, pero nunca debemos estarlo para jugar un buen baloncesto. Siempre tenemos una presión por mi parte y estamos respondiendo bien. Del Barcelona no hay que hablar porque son equipos hechos para ganar, aunque debemos hacer todo lo posible para ganar el encuentro siendo conscientes de que no dependemos sólo de nosotros sino también de como van a jugar ellos", manifestó.

"Vimos que contra el Real Madrid no funcionó. Vamos a ver con qué equipo juegan contra nosotros, con todo tienen 15 jugadores muy buenos y aunque cierres en el vestuario, a quien cierras?", bromeó el técnico sobre las claves para ganar al Barcelona como dijo en su momento sobre el duelo ante el Real Madrid y la conveniencia de cerrar algunos jugadores en su vestuario.

"Será un buen momento para recuperar al equipo, trabajaremos algunos días y luego otros viajarán para temas burocráticos, pero de otros días hay que hablar con el señor Tito Diaz. Yo estoy preparando al equipo para jugar lo mejor posible", señaló el técnico cuando le preguntaron si este parón de la Liga puede ser momento para avanzar en su posible renovación y así eludió la pregunta tirando nuevamente de ironía en la rueda de prensa.