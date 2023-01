Mrsic, sobre su futuro: "Lo importante es acabar bien esta temporada"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró este jueves la situación de su equipo de cara al duelo de este fin de semana ante el Granada. "Llevamos dos semanas entrenando con once jugadores y se nota más carga para el resto. Creo que lo notamos en los dos últimos partidos, pero ya estamos acostumbrados y veremos un mejor Breogan este sábado", indicó el técnico croata.

La lesión de Quintela y el mercado

"Sergi Quintela se perderá los tres partidos que restan hasta el parón y posiblemente el primero tras la Copa; es importante que se recupere", dijo Mrsic sobre la lesión del escolta lucense. "Creemos en estos jugadores y no vamos al mercado para cubrir esta baja", reiteró.

El entrenador croata también se refirió al Granada. "Es un equipo que empezó muy bien la temporada y que tuvo muchos problemas de lesiones con jugadores muy importantes. Lleva una racha negativa, pero hay que pensar en nosotros, no fijarse en esto y jugar el mejor baloncesto posible en nuestra casa. Necesitamos la ayuda de la afición y ojalá sea como el otro día ante el Obradoiro", manifestó. "Nunca pensamos contra quien jugamos, siempre hay que dar lo máximo en ataque y defensa, y pensando así ninguna presión te puede parar", añadió.

El rendimiento de Happ y Nenadic

Mrsic también comentó la posibilidad de jugar con dos bases en pista ante el Granada, como se pudo ver frente al Real Madrid por momentos. "Allí probamos un poco con dos bases, con dos grandes, seguro que vamos a probar todas las opciones", dijo.

El entrenador del equipo lucense también valoró el rendimiento de jugadores como Nenadic y Happ en Madrid. "En ataque hicieron un buen partido, pero en defensa podían hacerlo mucho mejor los dos. Siempre digo que el jugador siempre debe estar siempre con buena defensa, tomar buenas decisiones y tener intensidad. Ellos aportan mucho al equipo y así son los jugadores que me interesan. A veces meter puntos no significa que has jugado un buen partido, pero estos dos jugadores si que jugaron un buen partido ante el Madrid", concluyó.

Sobre su continuidad

Sobre su continuidad en el club, Mrsic dio su idea. "Lo importante es acabar bien esta temporada, que el equipo consiga la permanencia y estamos en buen camino. Yo estoy muy a gusto en Lugo y en el club", señaló. Con dos partidos seguidos ahora en casa, el croata valoró al importancia de los mismos. "No nos falta mucho para el objetivo, pero no pensamos así, sino en ir partido a partido y veremos a lo que nos lleva esto. Estamos en una liga muy competitiva y así vemos a los equipos como fichan y cambian mucho. Nosotros creemos en los jugadores que tenemos y vamos hacia adelante", concluyó.