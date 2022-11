Mrsic: "El Granada hace un baloncesto alegre e intenso"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró la situación en que llega su equipo al duelo ante el Granada (domingo, 20.00 horas) después del parón.

"Es difícil analizar y hay que ver que pasará en el partido. Tardamos mucho para contar con todo el equipo porque hasta el martes solo tuvimos a siete jugadores en los entrenamientos por problemas burocráticos y otros con su selección. Hay equipos que vuelven bien y otros que les cuesta más. Lukovic todavía sigue de baja, aunque esta mejor pero no llegará a este partido y Hollatz volvió lesionado y si es que llega no lo hará al cien por cien de condiciones", indicó el entrenador croata.

"Fuera de Lugo estamos jugando un bien baloncesto y vamos a la pista de un equipo que arrancó muy bien la temporada y que tuvo solo una baja en este parón y puede ser que vengan un poco mejor que nosotros, pero esto no significa nada", valoró sobre el rival del domingo.

"El Granada es un conjunto que lleva un buen bloque de otras campañas, con un baloncesto alegre e intenso. En casa sólo perdieron un partido y habrá que responder con intensidad y parar su contraataque", insistió.

"Vamos a ver quién impone su juego y su estilo. Juegan en casa muy alegre y tendremos que intentar que no tengan ese ritmo y nosotros queremos volver a ganar después de caer ante el Valencia. Lucharemos para llevar nuestro juego y lo que nos gusta. No tuvimos mucho tiempo para preparar el duelo con todo el equipo, trabajamos lo más posible y ahora lo que queremos es seguir mejorando facetas que nos fallaron, como el rebote ante el Valencia y errores en los últimos minutos. Al no poder entrenar mucho, sí que aprovechamos para ver mucho vídeo", abundó Mrsic.