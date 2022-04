Mrsic: "Burgos tiene una plantilla muy larga"

El técnico del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró este viernes en rueda de prensa cómo llega su equipo al duelo de esta jornada ante el San Pablo Burgos, que se disputa el domingo a las 12.30 horas en el Pazo.

"El equipo está bien. Llegamos sin problemas físicos e hicimos un buen trabajo estos días, con lo que todos los jugadores están al cien por cien", comentó.

Además, el entrenador del equipo lucense restó transcendencia al posible cansancio del rival tras jugar entre semana y perder frente al Gran Canaria.



"No hay que fijarse en esto. Jugaron el jueves pero debemos estar a un nivel muy alto y no hay que dudar de que estamos ante un choque muy importante para nosotros y debemos afrontarlo como tal si queremos ir a los play off. Para entrar es necesario ganar partidos de forma consecutiva", explicó el croata.

Mrsic valoró el hecho de que el técnico rival, Paco Olmos, conozca la plantilla por el hecho de haber entrenado al Breogán durante esta temporada y hasta qué punto es o no una ventaja.

"Olmos conoce muy bien al equipo porque lo configuró él y juegan parecidos sistemas en defensa y ataque. Seguro que tiene un poco de ventaja pero también nosotros lo conocemos a él y somos los que jugamos en casa. El equipo va a tener energía y ganas para ganar este partido".

El técnico del equipo lucense analizó la plantilla del Burgos y destacó sus puntos fuertes y situaciones a vigilar. "Es una plantilla muy larga y que ha cambiado mucho durante la temporada. Ahora parece que encontraron un buen juego pero ayer perdieron y no estuvieron a un nivel alto, como si ocurrió ante el Zaragoza. Son fuertes en el rebote ofensivo y esto debemos pararlo. También hay que vigilar su contraataque. Eso será fundamental y también prepararse para las características individuales de cada jugador. Estamos preparando bien el partido".

Finalmente, Mrsic admitió lo importante que fue para el equipo la victoria ante el Obradoiro y el impulso que da ganar y hacerlo en un final apretado. "Cuando se gana siempre mejora la confianza y más cuando vienes de perder pero competir los partidos y luchando hasta el final con finales apretados. Ganar ese final da mucha energía y fuerza mental al equipo. Demostramos que podemos jugar contra cualquiera y en cualquier pista", concluyó.