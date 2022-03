Mrsic: "Ficharía a John Stockton, pero estamos bien"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, aseguró en la mañana de este miércoles que el club no está obsesionado con incorporar a un jugador para suplir la baja de Álex Urtasun e ironizó sobre la posible llegada de un refuerzo. "Me gustaría traer a John Stockton, pero estamos bien. Tenemos un buen equipo, está jugando bien y si podemos, traeremos a alguien que no rompa el equilibrio del grupo", explicó.

El equipo lucense retoma la competición este viernes ante el Joventut de Badalona (20.00 horas), después de dos semanas sin partidos oficiales tras la Copa del Rey y la reciente ventana de selecciones, en las que cedió a Dzanan Musa, Trae Bell-Haynes y Jordan Sakho. "Ayer por fin pudimos juntar a todo el equipo pero los que se fueron con su selección hicieron una sesión muy leve de calentamiento", apuntó. "Hemos entrenado con siete jugadores y afrontamos dos partidos en tres días (contra el Andorra el domingo), vamos con la intención de ganar pero juegan dos equipos y hay que ver quién ha hecho mejor trabajo en estas dos últimas semanas".

Además, Mrsic confirmó que Nikola Jankovic sufre una pequeña lesión que le podría apartar del equipo los próximos siete días. "Vamos a evaluar hoy y mañana para ver como está, pero se habla de una lesión de una semana", lamentó.

Con todo, el técnico croata recordó que el Joventut "ha jugado muy bien gran parte de la temporada, pero ha bajado un poco en los últimos partidos", algo que le convierte en un equipo "peligroso, porque llevan cuatro partidos sin ganar y seguro que llegan con ganas, y nosotros tenemos que ser capaces de responder a eso".

Sobre sus jugadores, apuntó que pese a las dos derrotas de Bosnia en esta ventana de selecciones, "Musa va a recuperar su nivel, viene a su ambiente, donde se siente seguro, y todos debemos ayudarlo para que sea mejor. Lo que ha hecho está muy bien, pero en el deporte no hay ayer, solo presente y el día a día". Además, señaló que Sakho "ha jugado muy bien con su selección" y espera que sea un "refuerzo hasta el final de temporada, está jugando mejor y espero que dé mucho más que en la primera parte del curso".