Mrsic: "Para vencer al Barcelona hay que estar muy serios y sin muchos errores"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, analizó el duelo que medirá a su equipo ante el Barcelona este domingo. "Por fin una semana sin problemas y todos los jugadores están bien. Preparando un duelo que será difícil. Venimos de una victoria importante ante un rival directo y a domicilio, llevar ya tres victorias fuera de casa es para estar contentos aunque siempre hay cosas que mejorar", dijo.

"El Barcelona hay que ver con qué jugadores viene porque tienen una plantilla muy larga. Ante el Obradoiro sin algunos jugadores y sin meter de fuera durante mucho tiempo acabaron perdiendo el partido en la última jugada. Es un equipo de Euroliga, que aspira a ganar todo este año pero jugamos en casa y debemos intentar darlo todo para ganar el partido. Para vencer siempre hay que llegar con opciones, seguro que depende mucho de ellos este partido, pero siempre se puede ganar. Hay que estar muy serios y sin muchos errores. Intentaremos jugar el mejor partido de esta campaña y a ver como sale", indicó.

"Mirotic es un jugador con mucha capacidad de resolver partidos, que hace mucho daño y saca muchas ventajas. Lo que tenemos que hacer es pensar más en nosotros que en ellos", aseguró Mrsic sobre el regreso a las pistas de Mirotic en el Barcelona.

QUEJAS POR LOS ARBITRAJES

Sobre las quejas por los arbitrajes por parte del conjunto catalán, el técnico fue muy conciso. "No sé. Es un problema suyo", dijo.

"El Barcelona es un conjunto con mucha calidad, hay que estudiar más sus jugadores y características individuales. Mis asistentes prepararon muy bien este partido y vamos a ver con qué ánimo vienen porque la última derrota ante el Obradoiro pondrá su concentración más alta, porque con otra derrota salen de los cuatro primeros y también la queja de los arbitrajes viene por la importancia que dan a estos últimos partidos de la primera vuelta", señaló.

Mrsic también se refirió a lo ocurrido el año pasado en el Pazo ante el Barcelona, con una remontada final de los azulgranas después de que el Breogán tuviera importantes ventajas en el marcador. "Lo recuerdo muy bien. Ojalá se pueda llegar al último cuarto ganando por quince, pero era al final de la temporada y un partido que no tenía tanta importancia para ellos. No tiene nada que ver. Nosotros también estábamos con muchas bajas y ellos podían venir un poco relajados como el otro día ante el Obradoiro al ver que no estaban Bender, Paige o Westermann. Pero también es verdad que ante tantas bajas un equipo se une más", manifestó.

"El equipo siempre está motivado y la llegada del Barcelona motivará más todavía a dar una mejor cara pero a veces también el exceso de motivación te pesa mucho. Nos pesó contra el Tenerife y espero que en este partido juguemos mejor", concluyó.