Mrsic: "Vamos a ver un mejor Breogán en Madrid"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró la situación de su equipo de cara al duelo ante el Real Madrid. "La semana de trabajo ha sido normal, entrenamos bien y nos recuperamos anímicamente tras la derrota en Málaga. Lo único negativo es el problema de Sergi Quintela y Sergi García volvió a entrenar con normalidad", dijo.

Mrsic tiro de ironía para analizar el duelo ante el conjunto blanco. "Tenemos suerte de que este año pillamos a todos en su mejor momento, nos pasó con el Baskonia y ahora el Madrid. Es un gran equipo y la clasificación en Acb y Euroliga lo dice todo. Nuestro mejor jugador del año pasado ahora es uno de los más importantes allí. Iremos a intentar jugar lo mejor posible", indicó.

El técnico también se refirió a lo que cree que debe mejorar su equipo respecto a lo que se vio en el duelo en"Vamos a ver un mejor Breogán en, es importante e intentar jugar lo mejor posible de cara a los partidos que nos vienen después en casa. Físicamente no estuvimos bien en Málaga y nos sacaron de pista en todos los duelos y eso es responsabilidad mía cuando todo el equipo está en un nivel así. Ahora hay que recuperar sensaciones y jugar mejor", manifestó.



Mrsic también ironizó sobre las claves para parar al real madrid. "Si podemos lo mejor sería cerrar el vestuario nos vendría muy bien. Es un gran equipo y no sabes donde están mejor. Hablar de nombres no vale la pena. Tavares es dominante en Europa pero el banquillo es tremendo. No debemos mucho en ellos si no centrarnos en lo nuestro y mejorar", dijo.



Mrsic también tuvo unas palabras para Dzanan Musa y su rendimiento en el conjunto blanco. "Vimos de lo que es capaz y cuando tiene un rol importante puede hacerlo así. Ha mejorado números en tiro de tres y así es imparable y lo vimos aquí el año pasado ante el Valencia", señaló.



El técnico aclaró su reflexión de final de partido donde señaló que esa derrota en Málaga podia saber realmente donde estaba el equipo. "Ninguna derrota es necesaria, pero de las derrotas es de lo que más se puede aprender. Entramos muy fácil en euforia y depresión, nuestro primer objetivo es la permanencia y en un momento hablamos mucho de la Copa del Rey y al competir con los grandes parecía que íbamos un poco más alto de donde debemos estar. Estas derrotas van a pasar y lo más importante es estar con los dos pies en el suelo. En esta liga no hay tranquilidad, los equipos cambian y las tendencias pueden cambiar y ahora tenemos un calendario para mí más difícil que en la primera vuelta porque antes en Lugo jugamos contra equipos grandes ante los que no tienes mucha presión y fuera con equipos de tu nivel. Ahora vienen equipos con más presión para ganarles e, insisto, hay que tener los pies en el suelo y sacar los partidos importantes para la permanencia", comentó.