Mrsic: "Va a ser un partido con muchas incógnitas"

Un diezmado Rio Breogán busca su pase al play-in de la BCL con la visita este miércoles (20.00 horas) del Telekom Bonn, líder del Grupo F y que aventaja en una sola victoria a los lucenses. La suerte de los cuatro equipos se decide en esta sexta jornada, donde todos ellos parten con opciones de clasificación.

De cara a este trascendental partido, el entrenador celeste, Veljko Mrsic no podrá contar con el concurso del pivot Juan Fernández, aquejado de un golpe en el gemelo recibido en el partido ante el UCAM. Tampoco estará Sergi García, que sigue bajo tratamiento de fisioterapia por su recaída en una dolencia en el bíceps femoral derecho.

"Va a ser un partido con muchas incógnitas, nosotros vamos a jugar con solo dos jugadores interiores, Sajus y Rudan, por eso tenemos que intentar que estos problemas que tenemos en el equipo en los últimos partidos no se vean tanto frente al Telekom Bonn".

El preparador croata confirmó que debido a las bajas, Justin Anderson volverá al puesto de cuatro, para ayudar en el juego interior ante un equipo alemán que cuenta con un nuevo jugador interior, con respecto al partido de ida donde el equipo lucense cayó 81-76, un basketaverage en contra que deberá levantar si quiere optar a la primera posición. La victoria por una cantidad inferior también le daría el pase al play-in, como segundo o tercero.

Para Mrsic, el Telekom Bonn es un equipo muy peligroso en los contragolpes y agresivo, con un juego interior muy bueno, son muy físicos en las posiciones de dos y tres. También juegan en el poste bajo estos mismos jugadores porque son muy versátiles y parar su transición defensiva será otro de los puntos a tener en cuenta del rival” como expresó el entrenador breoganista.

Los 16 puntos de renta que traen los germanos del partido de ida serán un obstáculo complicado de salvar, aunque Mrsic lo apuesta todo a las matemáticas. "Son 16 puntos, si logramos cuatro puntos de margen en cada cuarto se puede hacer. Veremos que pasa. Primero queremos ganar el partido, pero no pensamos en ser primeros o segundos. Continuar ya es un resultado histórico para nuestro club y si pasamos será un gran mérito del equipo".

El técnico del Río Breogán espera que no se repitan los mismos errores que se vieron ante el UCAM. "No podemos salir tan blandos como hicimos contra el UCAM . No podemos repetir el únicio del primer cuarto".