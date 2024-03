Mrsic: "El Unicaja ha impuesto su físico en el Pazo"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, reconoció que fue justa la victoria del Unicaja en un partido en el que se oyeron al final pitos del público. Atribuyó ese triunfo del equipo visitante, por una parte, a que supo imponer su "físico" y, por otra parte, a que se benefició de la falta de acierto local en ataque.

El técnico croata aseguró que el equipo andaluz fue "superior" al Río Breogán, sobre todo tras el descanso. "Dominaron el rebote y nosotros en ataque no estuvimos al nivel necesario para ganar", afirmó Mrsic, que explicó que "por primera vez no creamos buenos lanzamientos", mientras que recordó que "en otras ocasiones fallamos muchos tiros pero generando buenos tiros". Además, admitió que "no hemos tomado buenas decisiones, ni hemos movido bien el balón".

En el lado positivo de la balanza el entrenador local destacó la buena defensa de su equipo, sobre todo en los dos primeros cuartos, y dejar a Unicaja en solo 76 puntos. Pero por contra reconoció que las 21 pérdidas de balón del Breogán "le dio muchos puntos de contraataque" al rival.

"¿El incidente de McLemore con la Policía Local? Espero que se quede solo en un episodio"

Sobre el incidente que protagonizó el pasado jueves el jugador breoganista Ben McLemore con la Policía Local de Lugo, Veljko Mrsic confía en que se quede solo "en un episodio".

UNICAJA. Por su parte, el entrenador visitante Ibon Navarro atribuyó el triunfo a la solidez defensiva que mostró su equipo y a la consistencia en el rebote en su aro tras el descanso. "Breogán nos ha enseñado lo que es una de las mejores defensas de la liga", destacó Ibon Navarro, que considera que los dos equipos forzaron "demasiadas pérdidas del rival", lo que, a su juicio, provocó que tuviesen "un ritmo de juego muy malo".

El técnico vitoriano indicó que el Breogán se mantuvo en el partido en los dos primeros cuartos por las pérdidas no forzadas de Unicaja y por sus 11 rebotes ofensivos que les "ha impedido correr".

Ibon Navarro precisó que tras el descanso su equipo puso remedio a esa fragilidad en su aro porque "solo han cogido tres rebotes y dos ellos al final del partido", lo que dijo que "ha limitado sus segundas opciones y, sobre todo, nos ha permitido poder correr".