El entrenador del Río Breogán consideró que la derrota ante el Real Betis (114-115) en un partido con dos prórrogas se debió a que su equipo "no tuvo cabeza" y el conjunto andaluz "nunca dejó de creer".

"El Betis mereció ganar. Creyó desde el inicio del partido. Nosotros estuvimos bien en ataque, con muchas asistencias, muy acertados en el tiro, pero no tuvimos deseo de sufrir. Lo podemos ver en los rebotes ofensivos, con mucha diferencia a favor del Betis. Y no tuvimos cabeza. Al baloncesto, sin cabeza, es difícil jugar", lamentó.

"El público vio un partido bueno con mucho acierto y muchas jugadas, pero perdimos",

Mrsic explicó que tuvieron "muchos errores defensivos y algunos en ataque" y no supieron "cerrar" el partido con once arriba a falta de cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario y tampoco cuando disponían de seis de ventaja en la segunda parte de la prórroga ante un Betis que "nunca dejó de creer".

Luis Casimiro: "Mi equipo ha tenido mucha personalidad"

Luis Casimiro, entrenador del Real Betis, destacó la "personalidad" de su equipo en un partido en el que no se rindieron cuando estaban once abajo a falta de cuatro minutos.



"La valoración me sale del corazón y es que competimos muy bien contra un equipo que hace las cosas muy bien, que te castiga cuando te equivocas un poquito, en una cancha impresionante para el baloncesto", declaró.



El técnico explicó que el equipo andaluz se agarró al partido en los momentos en que parecía que la balanza se inclinaba hacia el lado lucense.



"Competimos muy bien, más regularmente en el primer tiempo, y en el segundo lo bueno que tuvimos es que nos agarramos al partido cuando el Breogán cogió ritmo de crucero. Lo hicimos en el tiempo reglamentario y en la prórroga y dice mucho de la personalidad que el equipo demostró aquí", comentó.