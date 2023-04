Mrsic: "El tercer cuarto fue la clave de la derrota; ahí ellos nos castigaron"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, felicitó al Gran Canaria por el triunfo frente a su equipo, en un encuentro "duro y tenso, en el que nuestro rival ha demostrado sacar el partido con buen baloncesto".

"Hemos afrontado el primer cuarto con una buena defensa, aunque el Gran Canaria nos ha castigado también con canastas difíciles. Nos mantuvimos en el segundo periodo, pero la clave del partido fue el tercero, donde nos han castigado", explicó.

El técnico balcánico insistió: "Hemos cometido algunas pérdidas que no son aceptables en este nivel y en un campo como este. Ellos lograron una ventaja que se alargó por encima de los 10 puntos y no hemos tenido el suficiente acierto después para volver al partido, sobre todo en el tiro de dos".

Para Mrsic, "hay dos niveles de equipos en esta ACB, en este caso los ocho equipos que están arriba, incluido el Valencia, y el resto".

"Ese primer grupo son de otro nivel; es muy difícil competir con ellos, con plantillas amplias y jugadores muy físicos y atléticos. Hoy (por este sábado) lo hemos podido comprobar con Balcerowski y Khalifa Diop. Todavía hay opciones, estoy orgulloso de mi equipo y vamos a apurarlas", agregó.

En cualquier caso, se mostró también realista. "Está muy complicado porque tenemos que ganar cinco partidos. Es un calendario muy complicado pero trabajaremos para estar ahí, conscientes de los límites que tenemos", dijo

Jaka Lakovic, entrenador del Gran Canaria: "No siempre tenemos un tercer cuarto así"

El esloveno Laka Jakovic, entrenador del Gran canaria, conincidió con Mrsic al considerar que el tercer periodo fue definitivo para el devenir del partido. "Es verdad que hemos tenido varios partidos con el tercer cuarto muy sólido, pero no me gustaría depender de esto. Hay que jugar cuarenta minutos porque no siempre tendremos un tercer cuarto así. Hay que trabajar durante todo el partido", comentó el entrenador del equipo insular.