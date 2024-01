Mrsic: "Tenemos que tener los pies en el suelo"

El croata Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, afirmó este viernes que su equipo debe tener "los pies en el suelo" pese a sus últimas dos victorias ante el Coviran Granada y el Pinar Karsiyaka.



"Tenemos que tener los pies en el suelo porque todavía no hemos demostrado nada. Estamos en una liga muy competitiva, no tenemos que obsesionarnos con el resultado final. A los jugadores les digo que solo hay que obsesionarse con trabajar y mejorar día a día", afirmó.

En su comparecencia ante los periodistas, reconoció que esos últimos triunfos dan "confianza" al equipo, aunque "a veces" las derrotas también ayudan, puntualizó, a estar "más en alerta" porque "te obligan a estar más concentrado en los partidos para salir de esa mala racha".



Mrsic ve normales los altibajos que está sufriendo el lituano Matas Jogela en su juego porque "es joven y es la primera vez que sale de su país", e insistió en que es un jugador "muy importante" para el Breogán porque "el baloncesto no son solo puntos, son muchas otras cosas".



El técnico breoganista también mandó un mensaje a su compatriota Matej Rudan, fichado el pasado verano del Mega Basket serbio.



"Está entrenando bien, mejorando. Ahora está jugando más minutos por la baja de Diouf, y eso seguro que también le ha ayudado. Pero creo que puede dar mucho más. Tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que estar más concentrado y no pensar tanto en tonterías como si fue falta o no porque eso te quita concentración", afirmó.



Por último, dejó claro que no se fía de la mala racha que atraviesa el Valencia Basket, al que visitan este domingo en La Fonteta, porque tiene una plantilla "impresionante" que le permite realizar muchas rotaciones sin que lo noten.



Han fichado a nuestro mejor jugador "el estadounidense Justin Anderson- y allí casi no juega, que más puedo decir", recordó Mrsic, que apuntó a la defensa como una de las principales virtudes del bloque dirigido por Alex Mumbrú.