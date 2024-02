Mrsic: "Somos el Breogán, estamos destinados a pelear por la permanencia"

El croata Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, señaló este jueves que la pelea por la permanencia en la liga Endesa, en la que incluye desde el colista Palencia al undécimo clasificado Casademont Zaragoza, se decidirá "por detalles", por eso considera fundamental jugar sin presión.

"El equipo que esté más tranquilo va a ser el que gane la permanencia. Los equipos que jueguen con nervios serán los que tengan más posibilidades para ocupar los últimos dos puestos", afirmó en su comparecencia ante los periodistas.

A Mrsic no le sorprende la actual clasificación de su equipo, cerrando los puestos de descenso con un balance de seis triunfos y catorce derrotas, porque el rendimiento de las últimas dos temporadas fue, a su juicio, "algo excepcional".

"Somos el Breogán, estamos destinados a pelear por la permanencia. Nosotros no somos ni el Real Madrid ni el Gran Canaria ni el Tenerife. Para nosotros no es una sorpresa estar ahí abajo, es algo normal. Lo que ha pasado estas dos últimas temporadas es algo excepcional por nuestro presupuesto. No nos podemos comparar con otros equipos", incidió.

En este sentido, recalcó que su equipo viene "en línea ascendente" desde el cambio de año, por eso se mostró optimista con las opciones de los suyos de mantenerse en la máxima categoría.

"Hay que insistir, trabajar y mejorar día a día. Salvo en este último partido contra el Manresa, el equipo ha jugado a un muy buen nivel en todos los partidos desde el mes de enero. Cada partido es diferente, pero el grupo está trabajando muy bien", afirmó.

El Breogán visita este sábado al Casademont Zaragoza, que tiene dos victorias más en su casillero que los lucenses pero que encadena tres derrotas en la competición doméstica.

"Después de jugar contra nosotros aquí ganaron cuatro partidos seguidos en la liga, entre ellos al Tenerife fuera y al Barcelona en casa. Eso ya dice de su potencial. Intentaremos dar la sorpresa, pero para eso necesitaremos jugar un partido muy completo", indicó Mrsic.

El técnico breoganista recordó que el cuadro zaragozano viene de hacer 101 puntos en el duelo europeo contra el Gravelines-Dunkerque (101-90), por eso espera un choque muy difícil en el pabellón Príncipe Felipe.

A nivel individual, Mrsic destacó el buen momento de forma que atraviesa el base jamaicano Trae Bell-Haynes, al que dirigió durante su etapa en el club lucense en el curso 2021-22.

"Está jugando muy bien, en los últimos diez partidos está promediando 17 puntos y con unos porcentajes muy buenos. Es un jugador muy importante para el Zaragoza, y en el partido de la primera vuelta ya vimos su nivel", apuntó.